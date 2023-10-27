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韓YTR「寶妮與寶媽」返國前2小時 為這事求助桃市捷警隊

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

一名拍攝台灣旅遊經驗的韓籍YouTube「寶妮與寶媽」的寶妮（Bunny）昨午與寶媽欲搭機返韓，在搭乘桃園機場捷運時，突然驚覺雙手空空的，原來是最重要的手機和包包丟在A18站的廁所裡，嚇得她立刻從A17領航站下車，正巧桃園市捷運警察隊員警劉書儀正在月台巡邏，立刻請站務人員聯繫清潔員協尋，隨即陪同寶妮返回A18站找回遺失物，讓她對台灣人的熱情又熱心的印象再添一筆。

一名拍攝台灣旅遊經驗的韓籍YouTube「寶妮與寶媽」的寶妮（Bunny）昨午搭機返韓時，驚覺將隨身包包及手機、相機等物品掉在A18高鐵桃園站的廁所內，急忙向桃園捷運警察隊求救，幸經警員劉書儀協助，讓她及時找回遺失物並返韓。記者陳恩惠／翻攝
一名拍攝台灣旅遊經驗的韓籍YouTube「寶妮與寶媽」的寶妮（Bunny）昨午搭機返韓時，驚覺將隨身包包及手機、相機等物品掉在A18高鐵桃園站的廁所內，急忙向桃園捷運警察隊求救，幸經警員劉書儀協助，讓她及時找回遺失物並返韓。記者陳恩惠／翻攝

桃園捷運警察隊表示，昨天下午1點10分在A17領航站突然有名韓籍女子神色驚慌從北上月台下來，捷警隊員警劉書儀當時正在守望，於是主動上前關懷詢問，得知女子的手機與包包遺失，馬上帶她至桃捷公司詢問處找尋，並請站務人員聯繫A18高鐵桃園站清潔人員幫忙協尋，經過聯繫，幸好在廁所內找到遺失的手機與包包。

捷警隊說，32歲的韓籍朴姓女子與母親搭乘高鐵轉機捷要到機場搭乘昨午3點多的航班返回韓國，半途內急於是在捷運站內如廁後，便急忙趕搭機捷到桃園國際機場，走得匆忙也將將手機與包包遺忘在捷運站的殘障廁所內。

當朴女與母親搭上捷運後，才發現手機與包包遺失十分著急，很怕無法趕上飛機，由於時間急迫，劉員立刻請站務人員聯繫A18站人員幫忙協尋，果然在廁所內找到遺失的手機與包包。

捷警隊說，為了協助對機捷站體不熟悉的朴女快速且順利地領取到遺失物，劉員主動陪同她前往A18站領取包包與手機，確認為白色帆布手提袋一只，內有白色I PHONE一支、GoPro一台、CHANEL零錢包一只、證件一張。

朴女說，她今年3月間到師大就讀半年的短期春季班，並於今年9月結業，自己有個YouTube頻道「寶妮與寶媽」，平常專門拍攝介紹台灣的影片，包包內除了錢包之外，還有手機、相機及腳架等相關拍攝用具，對她來說是非常重要的工具，而她才剛結束與高雄市政府觀光局一起拍攝的宣傳影片，手機、相機內還有許多重要的宣傳照片資料，對於台灣警察的熱心協助頻頻道謝，也讓她在台旅程中留下美好回憶。

一名拍攝台灣旅遊經驗的韓籍YouTube「寶妮與寶媽」的寶妮（Bunny）昨午搭機返韓時，驚覺將隨身包包及手機、相機等物品掉在A18高鐵桃園站的廁所內，急忙向桃園捷運警察隊求救，幸經警員劉書儀協助，讓她及時找回遺失物並返韓。記者陳恩惠／翻攝
一名拍攝台灣旅遊經驗的韓籍YouTube「寶妮與寶媽」的寶妮（Bunny）昨午搭機返韓時，驚覺將隨身包包及手機、相機等物品掉在A18高鐵桃園站的廁所內，急忙向桃園捷運警察隊求救，幸經警員劉書儀協助，讓她及時找回遺失物並返韓。記者陳恩惠／翻攝

機場捷運 桃園機場

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