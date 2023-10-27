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影／新北騎車糾紛爆口角 2人「掏槍拿刀」對峙
葉姓男子昨天晚上騎機車從新北市樹林區保安街一段迴轉，葉姓男騎士不滿柯男未禮讓直行車先行，雙方發生口角。柯男掏出一把玩具槍阻嚇，葉男隨手拿取旁邊攤販刀具對峙，樹林警分局獲報派員趕抵帶回兩男，警詢後依法究辦。
據了解，葉姓男子（37歲）昨天晚上近10時許騎乘一輛機車，從新北市樹林區保安街一段與博愛街口迴轉，不料對向柯男騎機車直行來，葉男沒有先禮讓直行車先行直接迴轉，惹火柯男將其攔下，雙方爆發激烈口角。
過程中，柯男拿出一把玩具槍阻嚇葉男，葉男則隨手拿取一旁攤販刀具，雙方對峙嗆聲，攤販見狀連忙把刀搶回。樹林警分局獲報派人趕抵，現場控制兩人帶回派出所偵辦。警詢後柯男依恐嚇罪嫌移送法辦；葉男則依傷害罪嫌函送偵辦。
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