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影／中正公園70年前胡適種的波羅蜜樹 兄弟摘2顆果被送辦

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市中正公園牌樓拾階而上，忠烈祠下方廣場有一棵波羅蜜，是中央研究院前院長胡適民國42年親手種植，近日結實纍纍，黃姓兄弟昨聯手爬上樹摘了2顆回家，遭民眾拍下，該樹有70年樹齡，為市府列管老樹，摘取樹上果實視同竊取公物，警方昨訊後將2人依竊盜罪嫌函送基隆地檢署偵辦。

昨天有民眾在臉書社群貼文，拍到2名男子大白天在中正公園爬上樹摘取波羅蜜，質疑「都還沒有成熟就被你們拔光光，這樣拔可以的嗎？」

市警第二分局信六路派出所副所長陳文宗說，昨天據報後火速辨識出2名男子身分，為黃姓兄弟（63、58歲）共乘一輛機車到場，一人爬到樹上擠取，丟下來給在樹下的人接住後離去。

警方通知2人到案說明，並帶回2顆波羅蜜，尚未食用，市值共約800元，2人坦承有摘取波羅蜜果實，供稱因看長得很漂亮，以為是野生的，不知是「公物」，警方訊依竊盜罪嫌函送基隆地方檢察署偵辦。

所長朱德旺指出，該波羅蜜屬基隆市政府都發處維管的公物，私自摘取涉及竊盜罪，樹前有掛告示牌，寫明為基隆市受保護樹木「波羅蜜」，編號20105，牌子並可掃描QRcode有介紹。

市府產業發展處農漁管理科長周淑慧說，市府從2008年起列管珍貴老樹有65棵，後來有的因颱石、大雨等因素傾倒，目前剩53棵，每年都有健檢維護，中正公園的波羅蜜有改善生長環境，目前生長情況很好，結實纍纍。

老樹不只是很多人小時的共同記憶，背後也藏故事，從信二路中正公園牌樓拾階而上，忠烈祠下方廣場的這棵波羅蜜，前中央研究院院長胡適在民國42年親手種植。據耆老回憶，當年他與藝文界人士會談後參觀，因想不出帶什麼禮物來，就親手種了這棵波羅蜜。

70年前胡適種波羅蜜結實累累，兄弟偷摘2顆回家被送竊盜。記者游明煌／翻攝
70年前胡適種波羅蜜結實累累，兄弟偷摘2顆回家被送竊盜。記者游明煌／翻攝
70年前胡適種波羅蜜結實累累，兄弟偷摘2顆回家被送竊盜。記者游明煌／翻攝
70年前胡適種波羅蜜結實累累，兄弟偷摘2顆回家被送竊盜。記者游明煌／翻攝
70年前胡適種波羅蜜結實累累，兄弟偷摘2顆回家被送竊盜。記者游明煌／翻攝
70年前胡適種波羅蜜結實累累，兄弟偷摘2顆回家被送竊盜。記者游明煌／翻攝
70年前胡適種波羅蜜結實累累，兄弟偷摘2顆回家被送竊盜。記者游明煌／翻攝
70年前胡適種波羅蜜結實累累，兄弟偷摘2顆回家被送竊盜。記者游明煌／翻攝

基隆 竊盜 胡適 忠烈祠

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