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汽機車輪番翹孤輪、蛇行還甩尾 誰把泰山街道當賽道？警要查

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

今天上午網路社群上傳一段影片，內容是有多輛汽、機車把新北市泰山區一處街道當賽道，輪番競飆、翹孤輪、蛇行、甩尾等危險駕駛。對此林口警分局表示，尚未接獲民眾報案檢舉，檢視影片內容確有危險駕駛之嫌，將通知駕駛人到案說明依法開處。

網路社群《社會事新聞影音》今天上午上傳一段影片，有多輛汽、機車駕駛違規在新北市泰山區A5捷運公園旁一處未開放道路上，輪番競飆、翹孤輪、蛇行、甩尾等危險駕駛，引發網友熱議。

對此，林口警分局表示，分局尚未接獲民眾報案檢舉，檢視影像內容，駕駛人危險駕駛行為恐涉刑法第185條第1項之規定，損壞或壅塞陸路、水路、橋樑或其他公眾往來之設備或以他法致生往來之危險者，處5年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金。

另外，駕駛人危險駕駛部分，可另依道路交通管理處罰條例第43條第1、3、4項之規定開單告發，最高駕駛人恐挨罰9萬以下罰鍰，當場禁止其駕駛及吊銷駕駛執照，將通知車主到案說明釐清依法告發。

有多輛汽、機車駕駛違規在新北市泰山區A5捷運公園旁一處未開放道路上，輪番競飆、翹孤輪、蛇行、甩尾等危險駕駛，警方將依法告發。圖／網路社群《社會事新聞影音》
有多輛汽、機車駕駛違規在新北市泰山區A5捷運公園旁一處未開放道路上，輪番競飆、翹孤輪、蛇行、甩尾等危險駕駛，警方將依法告發。圖／網路社群《社會事新聞影音》
有多輛汽、機車駕駛違規在新北市泰山區A5捷運公園旁一處未開放道路上，輪番競飆、翹孤輪、蛇行、甩尾等危險駕駛，警方將依法告發。圖／網路社群《社會事新聞影音》
有多輛汽、機車駕駛違規在新北市泰山區A5捷運公園旁一處未開放道路上，輪番競飆、翹孤輪、蛇行、甩尾等危險駕駛，警方將依法告發。圖／網路社群《社會事新聞影音》
有多輛汽、機車駕駛違規在新北市泰山區A5捷運公園旁一處未開放道路上，輪番競飆、翹孤輪、蛇行、甩尾等危險駕駛，警方將依法告發。圖／網路社群《社會事新聞影音》
有多輛汽、機車駕駛違規在新北市泰山區A5捷運公園旁一處未開放道路上，輪番競飆、翹孤輪、蛇行、甩尾等危險駕駛，警方將依法告發。圖／網路社群《社會事新聞影音》
有多輛汽、機車駕駛違規在新北市泰山區A5捷運公園旁一處未開放道路上，輪番競飆、翹孤輪、蛇行、甩尾等危險駕駛，警方將依法告發。圖／網路社群《社會事新聞影音》
有多輛汽、機車駕駛違規在新北市泰山區A5捷運公園旁一處未開放道路上，輪番競飆、翹孤輪、蛇行、甩尾等危險駕駛，警方將依法告發。圖／網路社群《社會事新聞影音》
有多輛汽、機車駕駛違規在新北市泰山區A5捷運公園旁一處未開放道路上，輪番競飆、翹孤輪、蛇行、甩尾等危險駕駛，警方將依法告發。圖／網路社群《社會事新聞影音》
有多輛汽、機車駕駛違規在新北市泰山區A5捷運公園旁一處未開放道路上，輪番競飆、翹孤輪、蛇行、甩尾等危險駕駛，警方將依法告發。圖／網路社群《社會事新聞影音》
有多輛汽、機車駕駛違規在新北市泰山區A5捷運公園旁一處未開放道路上，輪番競飆、翹孤輪、蛇行、甩尾等危險駕駛，警方將依法告發。圖／網路社群《社會事新聞影音》
有多輛汽、機車駕駛違規在新北市泰山區A5捷運公園旁一處未開放道路上，輪番競飆、翹孤輪、蛇行、甩尾等危險駕駛，警方將依法告發。圖／網路社群《社會事新聞影音》
有多輛汽、機車駕駛違規在新北市泰山區A5捷運公園旁一處未開放道路上，輪番競飆、翹孤輪、蛇行、甩尾等危險駕駛，警方將依法告發。圖／網路社群《社會事新聞影音》
有多輛汽、機車駕駛違規在新北市泰山區A5捷運公園旁一處未開放道路上，輪番競飆、翹孤輪、蛇行、甩尾等危險駕駛，警方將依法告發。圖／網路社群《社會事新聞影音》

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