聽新聞
test
0:00 / 0:00
汽機車輪番翹孤輪、蛇行還甩尾 誰把泰山街道當賽道？警要查
今天上午網路社群上傳一段影片，內容是有多輛汽、機車把新北市泰山區一處街道當賽道，輪番競飆、翹孤輪、蛇行、甩尾等危險駕駛。對此林口警分局表示，尚未接獲民眾報案檢舉，檢視影片內容確有危險駕駛之嫌，將通知駕駛人到案說明依法開處。
網路社群《社會事新聞影音》今天上午上傳一段影片，有多輛汽、機車駕駛違規在新北市泰山區A5捷運公園旁一處未開放道路上，輪番競飆、翹孤輪、蛇行、甩尾等危險駕駛，引發網友熱議。
對此，林口警分局表示，分局尚未接獲民眾報案檢舉，檢視影像內容，駕駛人危險駕駛行為恐涉刑法第185條第1項之規定，損壞或壅塞陸路、水路、橋樑或其他公眾往來之設備或以他法致生往來之危險者，處5年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金。
另外，駕駛人危險駕駛部分，可另依道路交通管理處罰條例第43條第1、3、4項之規定開單告發，最高駕駛人恐挨罰9萬以下罰鍰，當場禁止其駕駛及吊銷駕駛執照，將通知車主到案說明釐清依法告發。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言