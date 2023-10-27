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遊覽車釀4死22傷今頭七 姪女不敢告訴阿嬤 痛訴：我家被毀的徹底
國道3號南下雲林斗六段10月21日發生遊覽車碰撞小轎車，造成4死22傷悲劇，其中轎車內陳姓駕駛及其女友搶救不治，陳男姪女昨深夜在臉書發文，指今天是兩人頭七，至今不敢告訴阿嬤兒子已經過世，她不能諒解肇事司機在事發後事不關己，將責任推拖是乘客趕時間導致。
陳男姪女在臉書發文表示，陳姓駕駛是他的親叔叔，叔叔與女友感情很好，卻因這場車禍魂斷家鄉，「肇事的遊覽車頻頻超車、超速、還多次按喇叭，他如此的囂張行徑，使人無法原諒」。
陳姓姪女說，肇事司機事發後還一副事不關己說「他們說趕時間，說他在沒車時會開到120」，「像這種沒有職業道德，沒有犯後悔意的肇事者，真的不配得到我們家屬的原諒」，「他頂多被關個幾年就出來了 ，但是我們家屬的痛是一輩子的」。
陳女在文中表示，阿嬤在住院中還在問兒子人呢，卻沒人敢告訴阿嬤，她的兒子已經離開人世間，「我的家庭被遊覽車司機毀的徹徹底底」。
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