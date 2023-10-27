影／IG人氣網紅芝芝遭詐近3百萬 現身警局曝血淋淋教訓

網紅「芝芝(吳藺芝)」在社群軟體Instagram中擁有近5萬粉絲數追蹤，台中市警察局大雅分局邀請同框拍攝預防詐騙影片，芝芝自爆，4年前遭到高獲利的海外投資詐騙，損失近300萬元，以自身血淋淋經驗教訓分享，呼籲社會大眾杜絕遭詐騙的機會。

網紅「芝芝(吳藺芝)」與大雅警分局同框拍攝預防詐騙影片，芝芝自爆，4年前遭到高獲利的海外投資詐騙，損失近300萬元，以自身血淋淋經驗教訓分享，呼籲社會大眾杜絕遭詐騙的機會。圖／台中市警察局大雅分局提供

近年假投資詐騙頻傳，詐騙集團抓住人們想賺錢的心理，不斷變化手法、名目等等吸引人的方式進行詐騙，內政部警政署統計，去年遭詐騙金額最多的手法就是「假投資」。

台中市警察局大雅分局邀請IG網紅「吳藺芝」和大雅偵查隊共同拍攝假投資詐騙的防詐宣導影片，芝芝親自分享，4年前遭到高獲利的海外投資標的所詐騙，損失近300萬元，十分痛心，但更提醒國人，不要遭受低風險、高獲利等話語引誘，杜絕遭詐騙機會。

大雅警分局長劉雲鵬表示，全民防詐儼然成為國民課題，感謝網紅芝芝願意透過其自身來正向分享經驗，借此機會更提醒民眾，看見穩賺不賠、高獲利低風險等特別誘人的投資標的，即使是再信任的人分享，都切記要再查證並詳細了解，才能夠遠離遭詐騙。