快訊

中部9校89人受害…無卡分期詐騙大學生 背後疑有集團操控

狀告蔡總統、台南市長！他愛妻病逝、養母住院 告官登革熱防治不力涉瀆職

拜登見王毅 重申負責任管理美中競爭、共同處理全球挑戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／IG人氣網紅芝芝遭詐近3百萬 現身警局曝血淋淋教訓

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

網紅「芝芝(吳藺芝)」在社群軟體Instagram中擁有近5萬粉絲數追蹤，台中市警察局大雅分局邀請同框拍攝預防詐騙影片，芝芝自爆，4年前遭到高獲利的海外投資詐騙，損失近300萬元，以自身血淋淋經驗教訓分享，呼籲社會大眾杜絕遭詐騙的機會。

網紅「芝芝(吳藺芝)」與大雅警分局同框拍攝預防詐騙影片，芝芝自爆，4年前遭到高獲利的海外投資詐騙，損失近300萬元，以自身血淋淋經驗教訓分享，呼籲社會大眾杜絕遭詐騙的機會。圖／台中市警察局大雅分局提供
網紅「芝芝(吳藺芝)」與大雅警分局同框拍攝預防詐騙影片，芝芝自爆，4年前遭到高獲利的海外投資詐騙，損失近300萬元，以自身血淋淋經驗教訓分享，呼籲社會大眾杜絕遭詐騙的機會。圖／台中市警察局大雅分局提供

近年假投資詐騙頻傳，詐騙集團抓住人們想賺錢的心理，不斷變化手法、名目等等吸引人的方式進行詐騙，內政部警政署統計，去年遭詐騙金額最多的手法就是「假投資」。

台中市警察局大雅分局邀請IG網紅「吳藺芝」和大雅偵查隊共同拍攝假投資詐騙的防詐宣導影片，芝芝親自分享，4年前遭到高獲利的海外投資標的所詐騙，損失近300萬元，十分痛心，但更提醒國人，不要遭受低風險、高獲利等話語引誘，杜絕遭詐騙機會。

大雅警分局長劉雲鵬表示，全民防詐儼然成為國民課題，感謝網紅芝芝願意透過其自身來正向分享經驗，借此機會更提醒民眾，看見穩賺不賠、高獲利低風險等特別誘人的投資標的，即使是再信任的人分享，都切記要再查證並詳細了解，才能夠遠離遭詐騙。

影片將推播於網紅吳藺芝的臉書粉絲專頁，網址：https://www.facebook.com/profile.php?id=100000455022455台中市政府警察局大雅分局臉書粉絲專頁，網址：https://www.facebook.com/DayaPoliceDepartment/

網紅「芝芝(吳藺芝)」與大雅警分局同框拍攝預防詐騙影片，芝芝自爆，4年前遭到高獲利的海外投資詐騙，損失近300萬元，以自身血淋淋經驗教訓分享，呼籲社會大眾杜絕遭詐騙的機會。圖／台中市警察局大雅分局提供
網紅「芝芝(吳藺芝)」與大雅警分局同框拍攝預防詐騙影片，芝芝自爆，4年前遭到高獲利的海外投資詐騙，損失近300萬元，以自身血淋淋經驗教訓分享，呼籲社會大眾杜絕遭詐騙的機會。圖／台中市警察局大雅分局提供

詐騙集團 網紅

延伸閱讀

豐原萬聖節穿裙裝拿美食餐券 大雅創意變裝抱回千元獎金

遭網紅爆料39秒摟妹子影片「留電話要內褲」 立委參選人林國慶競辦回應了

健身到一半「內衣拉鍊突爆開」！女驚慌遮胸超尷尬 釣出一排苦主

「最有名小三」千萬網紅張大奕驚爆遭代購詐騙3年！慘賠5200萬

相關新聞

影／折甘蔗！酒駕大貨車直撞左轉車 路邊5車及招牌全遭殃

桃園市大園區國際路二段今天下午發生一起重「大」車禍，許姓男子駕駛大貨車直行國際路時，當場撞上對向正在左轉進中央路的曳引車...

廣角鏡／救命招牌

桃園市大園區昨天發生一起重大車禍，許姓駕駛開大貨車直行國際路時，當場撞上對向正在左轉的曳引車，導致曳引車在路口「折甘蔗」...

11月大男嬰高燒40度臉色發白 家長嚇壞攔警就醫幸無礙

高雄鳥松區前晚8時許，仁武分局2員警巡邏至神農路與美山路口時，38歲林姓女子與她丈夫如見救星般向警招手，因她懷中11月大...

台南公園水池傳落水意外！6旬翁搶救上岸送醫 落水原因待查

台南北區台南公園內念慈亭畔水池今晚7時25分傳出有水落水，消防局據報出動人車救援，抵達現場後，發現溺者浮在水面上，經搶救...

妙齡女揪友徹夜暢飲醉倒沙發 散場時已明顯死亡

黃姓女子日前心情不好，邀友人到台北市中山區某酒店飲酒，眾人徹夜暢飲，黃女席間醉倒沙發，未料眾人離場時黃女已無呼吸心跳，事...

少年詐欺車手桃園犯案兔脫 返回台南攜毒菸逮正著

台南市警四分局昨晚在安平區健康三街與府平路口攔查一少年，發現他攜有彩虹毒菸外，還有投資公司工作證、印鑑章與收款收據，懷疑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。