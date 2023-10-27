有夠衰！逃逸移工借友人機車上路 雄警一查車主還是通緝犯

越南籍阮姓移工前天騎機車行經高雄市鼎強街時，因形跡可疑，巡邏警網暗中查車號，查出車主竟是槍砲案通緝犯，趨前攔查，發現阮男非車主，只是借車騎乘，並查出阮是逃逸半年的非法移工，警詢後將他移送移民署查處。

三民二警分局鼎金派出所警員陳弘旂前天下午3時許，擔服巡邏勤務，巡經鼎強街時，發現前方騎機車男子形跡可疑，暗中查詢車號，發現機車車主王姓男子（45歲）竟是槍砲案通緝犯，於是趨前攔查。

警方攔下騎士後，發現是越南籍阮姓移工（33歲）並非王男，警方一連串提問詢問阮男， 「車子是誰的，你不知道嗎？」「你不知道你有問題嗎？」「你知道車子是通緝犯的嗎？」但阮男都答不出話。