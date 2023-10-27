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有夠衰！逃逸移工借友人機車上路 雄警一查車主還是通緝犯

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

越南籍阮姓移工前天騎機車行經高雄市鼎強街時，因形跡可疑，巡邏警網暗中查車號，查出車主竟是槍砲案通緝犯，趨前攔查，發現阮男非車主，只是借車騎乘，並查出阮是逃逸半年的非法移工，警詢後將他移送移民署查處。

三民二警分局鼎金派出所警員陳弘旂前天下午3時許，擔服巡邏勤務，巡經鼎強街時，發現前方騎機車男子形跡可疑，暗中查詢車號，發現機車車主王姓男子（45歲）竟是槍砲案通緝犯，於是趨前攔查。

警方攔下騎士後，發現是越南籍阮姓移工（33歲）並非王男，警方一連串提問詢問阮男， 「車子是誰的，你不知道嗎？」「你不知道你有問題嗎？」「你知道車子是通緝犯的嗎？」但阮男都答不出話。

後警方查詢阮男身分，發現他是逃逸半年的非法移工，被帶回查辦後，聲稱機車是向朋友的朋友借來的；警詢後，依違反入出國及移民法移請移民署高市專勤隊查處；另追查通緝犯王男下落。

越南籍移工阮姓男子借友人機車騎上路，結果警方查出車主是通緝犯，害他逃亡半年被逮。記者石秀華／翻攝
越南籍移工阮姓男子借友人機車騎上路，結果警方查出車主是通緝犯，害他逃亡半年被逮。記者石秀華／翻攝
越南籍移工阮姓男子借友人機車騎上路，結果警方查出車主是通緝犯，害他逃亡半年被逮。記者石秀華／翻攝
越南籍移工阮姓男子借友人機車騎上路，結果警方查出車主是通緝犯，害他逃亡半年被逮。記者石秀華／翻攝

移民署 通緝 移工

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