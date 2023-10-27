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竹南警打擊網鴿勒贖犯罪 埋伏逮獲1人正要架網

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣竹南警分局為有效抑制網鴿勒贖案件，保護民眾財產安全，依「苗栗縣警察局掃蕩網鴿執行計畫」近期派員深入山區執行5次除網勤務，拆除20餘張捕鴿網，解救數隻誤入捕鴿網之禽鳥，昨上午在後龍鎮龍坑里山區見有未上架鴿網，現場埋伏約半小時，逮獲一名男子涉嫌網鴿未遂，帶回偵辦。

警方表示，各縣市賽鴿協會每季均在全國各地舉辦大型競賽，高額競賽獎金驅使鴿友競相投入訓練賽鴿，但網鴿勒贖集團常在各地山區、河床大量架設鳥網，攔截訓練比賽賽鴿，再據以勒索被害鴿主，許多鴿主考量賽程逼近，為免無法比賽，只好忍痛付款贖回愛鴿。

昨上午9點左右，前往後龍鎮龍坑里山區深處山頂稜線執行網鴿除網勤務時，發現一處山坡陡峭地段，平鋪一張未上架、長約150米的捕鴿網，且一旁備有竹竿等工具。

員警研判該網準備上架，便於周遭埋伏，約半小時見一名李姓男子出現，整理工具要上網架設，立即上前盤查，李嫌見事跡敗露坦承有竊取賽鴿意圖，但未執行就遭警方查獲，全案依竊盜未遂罪嫌帶回偵辦。警方也呼籲民眾勿貪圖不法利益而非法架設捕鴿網，以免觸法。

警方昨上午在後龍鎮龍坑里山區見有未上架鴿網，現場埋伏逮獲一名涉嫌網鴿李姓男子帶回偵辦。圖／警方提供
警方昨上午在後龍鎮龍坑里山區見有未上架鴿網，現場埋伏逮獲一名涉嫌網鴿李姓男子帶回偵辦。圖／警方提供
警方昨上午在後龍鎮龍坑里山區見有未上架鴿網，平鋪長約150公尺，現場埋伏逮獲一名涉嫌網鴿男子。圖／警方提供
警方昨上午在後龍鎮龍坑里山區見有未上架鴿網，平鋪長約150公尺，現場埋伏逮獲一名涉嫌網鴿男子。圖／警方提供
竹南警方近期深入山區執行5次除網勤務，拆除20餘張捕鴿網，解救數隻誤入捕鴿網禽鳥。圖／警方提供
竹南警方近期深入山區執行5次除網勤務，拆除20餘張捕鴿網，解救數隻誤入捕鴿網禽鳥。圖／警方提供

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