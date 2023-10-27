「無卡分期」詐術竄台中大學！ 逢甲、東海學生集體受害

台中逢甲、東海等大學近期傳出多名學生遭「無卡分期」詐騙，多人控訴1名林姓業務仲介申辦手機、筆電等3C產品，只要學生購買同時簽立無卡分期合約，就能現賺5000元還不必繳分期，但最終沒拿到產品，還被融資公司催繳款項，警方已受理8名學生提告，全案朝詐欺罪嫌偵辦中。

台中第6分局指出，近期陸續接獲2家大學、8位學生報案，控訴遭假冒通訊行業務員的林姓男子詐騙，謊稱只需被害人申辦手機或購買筆電等3C產品，並填寫無卡分期貸款合約書，就能賺現金5000元。

但多名學生以為簽約就能現賺5000元，林男還跟他們佯稱說不需要繳分期，他可以替對方繳納，只希望學生簽約讓他有業績，未料最後多人除了沒買到產品，還收到融資公司催繳款項，紛紛對林男提告詐欺。

警方說，目前掌握嫌犯追查，也檢具相關資料報請地檢署指揮偵辦中，將進一步釐清雙方簽約細節，林男是否有施以詐術等，另也持續與學校保持聯繫，清查是否有其他被害人，通知製作筆錄具體指證。

逢甲大學表示，學校於10月12日接獲第一位學生通報，學校在第一時間已啟動校安通報，目前向校方通報的學生近百人。目前本案已進入專案調查，學校也充分和警方配合，雖抓到一位犯嫌，其實背後的集團和組織仍在追查中。

逢甲大學說，針對通報受害的同學，學校展開逐一輔導後續因應方式，並向全校同學宣導防制和法治概念。