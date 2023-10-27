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影／肚子餓和往生者搶食被趕不爽 他竟暗夜闖台中殯儀館縱火
台中崇德殯儀館今凌晨傳縱火，蔣姓男子因曾在館內尋找供桌上的食物，多次被館方人員驅趕後心生不滿，凌晨2點多竟拿打火機朝內部1輛車縱火，館內人員驚見火光滅火之餘又發現蔣站在一旁觀看後轉身逃逸，警方調閱監視器確認他作案，依公共危險等罪嫌送辦。
台中第2分局表示，今凌晨2點33分接獲崇德殯儀館人員報案，表示館內停車場有1輛小客車冒出火光，當時自行由員工滅火，但過程中卻發現蔣男（44歲）行跡鬼祟，一度站在旁邊觀看，但被館方人員發現就轉身拔腿就跑，但仍被追上通知警方到場。
警方初步了解，蔣男多次因肚子飢餓，就到殯儀館內找尋放在供桌上的飯食、水果打算充飢，結果被殯儀館人員發現後驅趕，蔣因此心生怨恨才報復，今凌晨先是在館內偷了1個打火機後，趁著四下無人跑到停車場朝車輛縱火。
警方說，到場時確認火勢已撲滅，且無人員受困、傷亡，但遭縱火的車輛包括右車門側被燒黑，還波及停於旁邊的另1輛小客車，造成該車左後照鏡毀損。
警方調閱監視器影像，確認蔣男縱火另也在附近花圃查獲他使用的打火機，詢後將依公共危險、竊盜等罪嫌移送台中地檢署偵辦；另外遭火焚的2輛車都是屬同1家生命禮儀公司所有，警方也已通知該公司員工到案做筆錄。
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