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她來自台中科技、小麥重鎮 女力候用分局長陳孟君出線

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

日前警政署公布31名最新候用分局長錄取名單，其中，女性候用分局長計5位，來自科技、小麥重鎮的大雅警分局防治組長陳孟君也上紅榜，也是大雅分局成立3年多來，首位候用分局長班女性主管。

大雅警分局表示，警察工作偏向陽剛，大雅分局雖成立3年多，內勤單位10個組、室、隊、中心主管中，女性主管就占了4位，比例高居台中市警察局15分局之冠，可謂巾幗不讓鬚眉、女力人才輩出。

防治組長陳孟君為中央警察大學行政警察研究所33期畢業，碩士論文以「外籍配偶婚姻暴力」為研究主題，曾獲選全國績優家防官，持續關注婦幼議題，並以同理心、細膩度辦理婦幼案件，深獲長官及地方人士賞識。

不論在豐原分局行政組長任內，積極取締色情、賭博性電玩，或在疫情期間全心投入社口、豐原派出所的重建規劃，百忙之中考上警正班，更以第一名優異成績結業，突顯兩性走向平權的時代。

大雅分局長劉雲鵬指出，女性不僅是每個家庭生活中的主角，也可成為社會進步的重心、國家安定繁榮的助力，女力分局長的出線，成為國際社會及政府推動性別主流化、充分展現女性特質領導力「可以勇敢、可以堅強」的最佳實例。

陳孟君表示，感謝大雅分局長劉雲鵬的賞識與支持，更感謝其他女性主管的讓賢，讓她有機會在警政署大家長面前，與全國警察單位優質幹部進行一場精彩可期的擂台比武大賽，並不負眾望脫穎而出。

劉雲鵬特別在分局門口張貼紅色榜單祝賀，鼓勵陳孟君能當領頭羊，帶領同分局的其他女性後輩傳承並勇於發揮專屬女性的溫柔、同理、知性、堅韌特質，持續為大雅地區、警察團隊貢獻光與熱。

警政署公布31名最新候用分局長錄取名單，其中，來自科技、小麥重鎮的大雅警分局防治組長陳孟君(右)也上紅榜，是大雅分局首位候用分局長班女性主管。圖／台中市警察局大雅分局提供
警政署公布31名最新候用分局長錄取名單，其中，來自科技、小麥重鎮的大雅警分局防治組長陳孟君(右)也上紅榜，是大雅分局首位候用分局長班女性主管。圖／台中市警察局大雅分局提供
警政署公布31名最新候用分局長錄取名單，其中，來自科技、小麥重鎮的大雅警分局防治組長陳孟君(右五)也上紅榜，是大雅分局首位候用分局長班女性主管。圖／台中市警察局大雅分局提供
警政署公布31名最新候用分局長錄取名單，其中，來自科技、小麥重鎮的大雅警分局防治組長陳孟君(右五)也上紅榜，是大雅分局首位候用分局長班女性主管。圖／台中市警察局大雅分局提供

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