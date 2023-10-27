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影／彰化八旬翁迷途80公里 雙腳卡新社山谷石縫動不了

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

家住彰化縣二林鎮的89歲洪姓老翁，前天騎車外出後音訊全無，家人急報警。警方根據車行軌跡追蹤，洪翁從彰化沿台21線騎到台中市新社區頭櫃山後失蹤，警義消搜索發現洪翁滑落山谷，雙腳遭石縫卡住無法求救，幸救起送醫無礙，結束這場長達80公里迷途記。

洪翁兒子前晚7點多向彰化縣芳苑分局二林分駐所報案，並指父親當日早上8點騎機車外出後，音訊全無，相當擔心。

經調閱行車軌跡，發現洪翁騎乘機車進入台中市警察局東勢分局轄區，家屬再向東勢分局土牛所請求協助，員警利用警用車牌辨識系統查詢，發現25日下午1點多，洪翁機車行經台21線7.5公里，再轉報福中所員警加強協尋。

警方繼續調閱監視器，發現洪翁騎機車在下午1點49分進入台21線3.3公里的頭櫃山區，隨後不知去向。

昨天清晨零時許，福中所所長張俊盈與家屬前往山區協尋，並動員民防、義警及新社緊急救援隊加入搜尋行列。

所幸昨天上午10點半，新社區頭櫃山中坑產業道路上發現老翁的機車，往下切的山谷內發現洪姓老翁身影，老翁雙腳遭石縫卡住無法動彈，由義警消人員協助脫困、送醫無礙。

洪姓老翁的親友表示，老翁前天自行騎乘機車外出後，不知道為何往新社山區騎，長達80公里路程可能疲倦不堪，騎車不慎摔入山谷，因身上沒有手機而無法求援，感謝有義警消協助。

東勢警分局呼籲，民眾應多加注意家中年長者外出動向，若有失智或易走失現象，可配戴定位手環，或是將家屬聯絡資訊放置在明顯處，可加速警方尋獲失蹤長者的速度。

89歲洪翁從彰化沿台21線騎到台中市新社區頭櫃山，疑體力不支滑落山谷，雙腳遭石縫卡住，幸義警消救起送醫無礙，結束這場長達80公里迷途記。圖／讀者提供
89歲洪翁從彰化沿台21線騎到台中市新社區頭櫃山，疑體力不支滑落山谷，雙腳遭石縫卡住，幸義警消救起送醫無礙，結束這場長達80公里迷途記。圖／讀者提供
89歲洪翁從彰化沿台21線騎到台中市新社區頭櫃山，疑體力不支滑落山谷，雙腳遭石縫卡住，幸義警消救起送醫無礙，結束這場長達80公里迷途記。圖／讀者提供
89歲洪翁從彰化沿台21線騎到台中市新社區頭櫃山，疑體力不支滑落山谷，雙腳遭石縫卡住，幸義警消救起送醫無礙，結束這場長達80公里迷途記。圖／讀者提供

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