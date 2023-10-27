聽新聞
test
0:00 / 0:00
台61線西濱竹市路段3大車追撞 槽車、貨車司機受困扭曲車頭
台61線西濱快速道路北上79.2公里、新竹香山路段今天6點多發生3輛大車追撞車禍，貨車、槽車駕駛受困車內，警消獲報到場搶救，動用破壞器材陸續將2名駕駛救出送醫，幸都意識清楚，車禍原因由警方調查中。
新竹市消防局今天早上6點39分接獲警方轉報，表示新竹市香山區西濱快速道路和美山路的交叉路口發生大車車禍，現場3輛大卡車發生追撞，有人受困車內，陸續派遣朝山、香山分隊共4車、13人到場搶救。
車禍現場在西濱快速道路北上車道，3輛大車不明原因發生追撞，依序為1輛砂石車、1輛貨車和1輛槽車，由於追撞造成中間貨車與最後1輛槽車車頭受損凹陷，2名駕駛受困車內無法爬出，亟待消防協助脫困。
消防局朝山、香山分隊陸續到場搶救受困駕駛，先協助槽車駕駛脫困，救出後交由朝山91送往國泰醫院，意識清醒。接著7點多再將中間受困的貨車駕駛救出，意識清醒，交由香山91處理。
3輛大車事故車輛也因追撞事故占用西濱快速道路外線車道，警方目前仍在現場處理，同時也將進一步釐清為何發生追撞車禍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言