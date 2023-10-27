台61線西濱竹市路段3大車追撞 槽車、貨車司機受困扭曲車頭

台61線西濱快速道路北上79.2公里、新竹香山路段今天6點多發生3輛大車追撞車禍，貨車、槽車駕駛受困車內，警消獲報到場搶救，動用破壞器材陸續將2名駕駛救出送醫，幸都意識清楚，車禍原因由警方調查中。

新竹市消防局今天早上6點39分接獲警方轉報，表示新竹市香山區西濱快速道路和美山路的交叉路口發生大車車禍，現場3輛大卡車發生追撞，有人受困車內，陸續派遣朝山、香山分隊共4車、13人到場搶救。

車禍現場在西濱快速道路北上車道，3輛大車不明原因發生追撞，依序為1輛砂石車、1輛貨車和1輛槽車，由於追撞造成中間貨車與最後1輛槽車車頭受損凹陷，2名駕駛受困車內無法爬出，亟待消防協助脫困。

消防局朝山、香山分隊陸續到場搶救受困駕駛，先協助槽車駕駛脫困，救出後交由朝山91送往國泰醫院，意識清醒。接著7點多再將中間受困的貨車駕駛救出，意識清醒，交由香山91處理。