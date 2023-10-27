逮到了！高雄粗心貨車駕駛開門造成1死1傷 全因這原故逃跑

高雄岡山區介壽東路昨天上午發生死亡車禍，52歲李姓女子原本騎車載著56歲高姓丈夫欲就醫化療，沒想到，卻高男遇上死劫，因貨車駕駛未注意後方來車，開門就撞倒李女機車，導致高男被後方曳引車輾斃，夫妻當場天人永隔，昨晚逮到肇事駕駛26歲泰國籍阿萬，依過失致死、肇事逃逸等罪嫌移送偵辦。

這起一死一傷慘劇發生在昨天上午11時許，肇事男駕駛阿萬開門未注意後方來車，肇事後又未盡通報救護義務，竟逕自逃離現場；經岡山分局警網徹夜追查，昨晚11時45分許，終於在燕巢區某處民宅內，將涉嫌肇事的泰國籍男子阿萬查緝到案。

據了解，泰籍男子阿萬當初是持觀光簽證來台，因已逾期居留(有效時間為112年10月21日)，案發當下，他與2名逾期居留泰籍女子一同在木材行工作，未注意後方來車開啟車門，導致死亡車禍發生。