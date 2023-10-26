彰化汽車旅館失火3男同處一室 1人燙傷2人撕裂傷　

彰化縣溪湖鎮一家汽車旅館今晚發生離奇火警，消防分隊據報大陣仗趕到，兩名男性同房房客和一名男性訪客都逃出，站在旅館外面，後來被送醫救治，幸無生命危險；旅館只燒一個房間，火勢已撲滅，失火原因有待調查。

據了解，溪湖鎮某汽車旅館的2樓今晚9點多冒煙，火警警報器響起，驚動附近住戶，消防分隊接獲報案有房客受困，出動14輛消防水車、4輛救護車和34名消防人員，消防水車到場布水線噴水，消防人員進入來回搜尋沒發現受困者，原來全數逃出。

救護車把3名傷者都送到衛福部彰化醫院救治，27歲宋姓房客背部燙傷，29歲蔡姓房客右前臂撕裂傷，他們都住301號房，也就是唯一發生火災的套房，33歲陳姓訪客頭部撕裂傷，幸好意識都清醒，沒生命危險。