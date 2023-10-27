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詐團最愛台中七期 檢警：比照上班族 易掩人耳目

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中市七期重劃區為中台灣政經中心，豪宅、商辦雲集。示意圖／聯合報系資料照片
台中市七期重劃區為中台灣政經中心，豪宅、商辦雲集。示意圖／聯合報系資料照片
台中市七期高級商辦大樓林立，不少詐騙集團、博弈組織相中承租進駐。檢警分析主因是犯罪集團分工細密，加上和傳統模式有別，藏身商辦多以洗錢機房、客服中心及工程師為主，還會申請營業登記，成員比照上班族作息掩人耳目，若非掌握情資、長期蒐證，相對不容易破獲。

刑事局中部打擊中心今年破獲施姓男子為首的博弈網站，集團藏身七期商辦NTC大樓內，專挑年輕男子應徵從事「叩客」，上班要求穿白襯衫、西裝褲，刻意營造成商務人士。

專責偵辦詐騙集團的檢察官分析，詐團因不斷進化分工細密，有別於傳統一線、二線專責打電話給被害人行騙模式，幹部為管理成員，會選在偏僻的透天厝或窩藏老舊大樓，類似近期柬埔寨詐騙案集團，集中控制員工或人頭戶模式，以高壓、集中管理避免洩漏行蹤。

檢察官指出，台中七期商辦大樓確實查獲不少詐騙、博弈案件，但會選在類似地點多是犯罪集團的洗錢人員，或是經營賭博網站的客服單位、廣告業務，專門處理金流往來、發送一次性網銀密碼，還有旗下的工程師專責維護網頁。

檢方發現，類似犯罪集團因獲利高，負擔得起高級地段的商辦租金，加上申請公司營登門檻低，有的會特別成立空殼公司掩護，旗下人員比照一般的上班族能正常上、下班，不會特別引人注目。

檢方也說，犯罪集團承租高級商辦，但多數大樓有物業公司管理，不樂見遭犯罪集團入侵，通常會配合檢警偵蒐，因此就算詐團、博弈組織想靠著高級商辦大樓偽裝，但物業公司也不等於是他們的保鑣。

詐騙集團 客服 洗錢 上班族 檢察官 透天厝 賭博 柬埔寨

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