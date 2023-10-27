快訊

中部9校89人受害…無卡分期詐騙大學生 背後疑有集團操控

狀告蔡總統、台南市長！他愛妻病逝、養母住院 告官登革熱防治不力涉瀆職

拜登見王毅 重申負責任管理美中競爭、共同處理全球挑戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

博弈、詐騙案多 台中七期淪犯罪溫床？

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導

台中工商發達，但議員批評，近年七期商辦成詐騙、博弈犯罪溫床，要求拒絕非法工商登記。記者陳秋雲／攝影
台中工商發達，但議員批評，近年七期商辦成詐騙、博弈犯罪溫床，要求拒絕非法工商登記。記者陳秋雲／攝影
台中工商發達，近10年來台中市公司登記家數成長4成，其中西屯區從9千多家增加到1.47萬家，增加近6成，每6家新公司就有1家設在西屯區。不過議員批評，警方在七期商辦破獲多起博弈、詐騙洗錢、甚至製毒等案件，戒備森嚴的商辦反而成為不法分子的溫床，要求嚴格把關工商登記，並加強稽查。市府表示，將跨局處防範遏阻犯罪。

台中市工商登記統計，從2013年到2021年，台中市公司家數從8萬1684家增加到11萬3762家，總數成長39%、增加3.2萬家；其中西屯區從9286家增加到14716家，增加58%、5430家；近年來每新成立6家公司，就有1家設在西屯。

不過，議員陳文政說，七期重劃區就在西屯區，看似商業發達，警方卻破獲許多犯罪案件，就在七期商辦內，包含詐騙、博弈、洗錢集團，甚至製毒等刑事案件，連韓日犯罪集團都在七期設跨國據點，台中的熱門發展區反而成為犯罪溫床，市府難辭其咎。

陳文政說，不法分子看準七期門禁森嚴的商辦林立，反而成為熱門的犯罪據點，影響台中治安，更讓台中形象蒙塵，讓人難以忍受；這些以網路公司、娛樂事業登記的公司，市府應加強工商登記管制，跨局處遊警察局、都發局、消防局等聯合稽查，才能把不法分子趕出台中黃金地段。

他強調，工商登記時應該加強把關，以雙北為例，為避免掛羊頭賣狗肉非法聚賭，不核准以麻將社、棋藝社、棋牌社等名稱申請商業登記，台中應跟進，並研議遏止詐團、博弈商業登記的規定。

經發局長張峯源指出，七期豪宅、商辦門禁森嚴，犯罪事件多是警方依線報查獲或長期跟監，若出入複雜或過度張揚，同社區發現也會檢舉；從實務上來看，不法分子進行工商登記，多不會在同一處，目前登記、管理分工，只要有民眾檢舉，將跨局處追查防範。

數位治理局長林谷隆也表示，針對詐騙案件愈來愈猖獗，將加強市府局處個資管理，遏制個資外洩成詐騙工具。

詐騙 台中市 個資 重劃區 洗錢

延伸閱讀

澳洲史上最複雜洗錢調查 澳警方指控華人犯罪集團洗錢數億美元

七期豪宅區成犯罪溫床？ 議員：源頭把關拒絕可疑登記

台中截肢無處火化 市府：參酌其他縣市研擬相關辦法

台中無薪假全國最多 議員：勞工須知可領最低工資

相關新聞

中部9校89人受害…無卡分期詐騙大學生 背後疑有集團操控

台中逢甲、東海等中部大學近期傳出近百名學生遭「無卡分期」詐騙，林姓主嫌疑自稱３Ｃ產品店員工，要學生幫他做業績，簽約分期貸...

博弈、詐騙案多 台中七期淪犯罪溫床？

台中工商發達，近10年來台中市公司登記家數成長4成，其中西屯區從9千多家增加到1.47萬家，增加近6成，每6家新公司就有...

詐團最愛台中七期 檢警：比照上班族 易掩人耳目

台中市七期高級商辦大樓林立，不少詐騙集團、博弈組織相中承租進駐。檢警分析主因是犯罪集團分工細密，加上和傳統模式有別，藏身...

廣角鏡／救命招牌

桃園市大園區昨天發生一起重大車禍，許姓駕駛開大貨車直行國際路時，當場撞上對向正在左轉的曳引車，導致曳引車在路口「折甘蔗」...

無卡分期詐騙橫行校園　學者分析：貪小便宜易入陷阱

中部9所大專校院、近一百名學生遭到無卡分期詐騙。學者指出，該案運作方式較老派，但評估正是大學生較年輕，多熟知網路詐騙樣態...

11月大男嬰高燒40度臉色發白 家長嚇得攔警就醫幸無礙

高雄鳥松區前晚8時許，仁武分局2員警巡邏至神農路與美山路口時，38歲林姓女子與她丈夫如見救星般向警招手，因她懷中11月大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。