博弈、詐騙案多 台中七期淪犯罪溫床？

台中工商發達，但議員批評，近年七期商辦成詐騙、博弈犯罪溫床，要求拒絕非法工商登記。記者陳秋雲／攝影 台中工商發達，近10年來台中市公司登記家數成長4成，其中西屯區從9千多家增加到1.47萬家，增加近6成，每6家新公司就有1家設在西屯區。不過議員批評，警方在七期商辦破獲多起博弈、詐騙、洗錢、甚至製毒等案件，戒備森嚴的商辦反而成為不法分子的溫床，要求嚴格把關工商登記，並加強稽查。市府表示，將跨局處防範遏阻犯罪。

台中市工商登記統計，從2013年到2021年，台中市公司家數從8萬1684家增加到11萬3762家，總數成長39%、增加3.2萬家；其中西屯區從9286家增加到14716家，增加58%、5430家；近年來每新成立6家公司，就有1家設在西屯。

不過，議員陳文政說，七期重劃區就在西屯區，看似商業發達，警方卻破獲許多犯罪案件，就在七期商辦內，包含詐騙、博弈、洗錢集團，甚至製毒等刑事案件，連韓日犯罪集團都在七期設跨國據點，台中的熱門發展區反而成為犯罪溫床，市府難辭其咎。

陳文政說，不法分子看準七期門禁森嚴的商辦林立，反而成為熱門的犯罪據點，影響台中治安，更讓台中形象蒙塵，讓人難以忍受；這些以網路公司、娛樂事業登記的公司，市府應加強工商登記管制，跨局處遊警察局、都發局、消防局等聯合稽查，才能把不法分子趕出台中黃金地段。

他強調，工商登記時應該加強把關，以雙北為例，為避免掛羊頭賣狗肉非法聚賭，不核准以麻將社、棋藝社、棋牌社等名稱申請商業登記，台中應跟進，並研議遏止詐團、博弈商業登記的規定。

經發局長張峯源指出，七期豪宅、商辦門禁森嚴，犯罪事件多是警方依線報查獲或長期跟監，若出入複雜或過度張揚，同社區發現也會檢舉；從實務上來看，不法分子進行工商登記，多不會在同一處，目前登記、管理分工，只要有民眾檢舉，將跨局處追查防範。

數位治理局長林谷隆也表示，針對詐騙案件愈來愈猖獗，將加強市府局處個資管理，遏制個資外洩成詐騙工具。