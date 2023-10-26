快訊

中部9校89人受害…無卡分期詐騙大學生 背後疑有集團操控

狀告蔡總統、台南市長！他愛妻病逝、養母住院 告官登革熱防治不力涉瀆職

拜登見王毅 重申負責任管理美中競爭、共同處理全球挑戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄國二少年探望親叔後做這事 驚動警找人背後有洋蔥

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名13歲國二少年，因單親父常東奔西跑打零工，將他交由叔叔和祖母照顧，近來叔叔和祖母身體健康不佳跑醫院，少年擔憂二人狀況，常偷跑醫院探望，偷偷拭淚，致心情低落，兩天未到校上課，少年隊警方接獲通報，找到在超商的少年，輔導安慰後鼓勵他復學。

就讀國中二年級綽號「小天」的少年，因單親父親為了賺錢養家，常穿梭在中南部工地打零工，無法陪伴他，將他交由叔叔和祖母照料。

原本小天見父親辛苦工作很爭氣，平日喜歡和三五好友打籃球打發時間，雖有些偏差行為，警方曾介入輔導，小天不至於學壞，會按時到校上課；但10月18日起連續兩天，小天均未到校上課，因首次中輟，少年隊警方接獲校方通報後，展開關懷尋人任務。

警方啟動協尋機制，校責區員警前往小天住處訪查，多次敲門後，一名自稱小天父親的友人下樓應門，對警方表示，該住戶無人在家，對方開門讓警方入屋查看，警發現小天的住處居屋簡陋，家中外堆放凌亂雜物。

友人告知警方，小天父親長期在外工作，久久才回家一次，小天平日和叔叔及祖母居住在一樓，平日會靠社會救濟資源；近來，因小天叔叔和祖母雙雙生病，都在醫院治療，但有看到小天夜裡會返家，不知他未到校上課。

警方訪查學校同學和老師，得知小天常去鳳山區住家附近超商，傍晚時會在他校的籃球場等待一同打球的球伴出現，員警推算小天可能去處後，隨即前往中崙路附近超商訪查，發現身穿「愛與關懷」字樣上衣的小天正在吃早餐，隨即上前關懷。

後警方得知小天因擔心叔叔和祖母的健康狀況，曾偷偷跑到醫院探視兩人，因叔叔重病纏身，更讓小天憂慮，在夜裡偷偷拭淚、睡不好，白天也無心上課；警方安慰小天，鼓勵其就學勿讓長輩擔憂，通報校方後，帶小天順利學校辦理復學手續。

高雄國二少年小天擔心叔叔和祖母健康狀況，白天無心上課，逃學兩天後，少年隊警方順利找到他，助他復學。記者石秀華／翻攝
高雄國二少年小天擔心叔叔和祖母健康狀況，白天無心上課，逃學兩天後，少年隊警方順利找到他，助他復學。記者石秀華／翻攝
高雄國二少年小天擔心叔叔和祖母健康狀況，白天無心上課，逃學兩天後，少年隊警方順利找到他，助他復學。記者石秀華／翻攝
高雄國二少年小天擔心叔叔和祖母健康狀況，白天無心上課，逃學兩天後，少年隊警方順利找到他，助他復學。記者石秀華／翻攝
高雄國二少年小天擔心叔叔和祖母健康狀況，白天無心上課，逃學兩天後，少年隊警方在超商順利找到他，助他復學。記者石秀華／翻攝
高雄國二少年小天擔心叔叔和祖母健康狀況，白天無心上課，逃學兩天後，少年隊警方在超商順利找到他，助他復學。記者石秀華／翻攝

超商 綽號

延伸閱讀

高雄單親爸駕車直衝漁港不治 兒女在校上課不幸中大幸

高雄單親爸駕車衝入漁港不治 海面飄奶粉罐傳有小孩打撈中

高雄研發迷你小西瓜參加國際食品展 萌翻女性直呼「可愛」

8米長巨型南瓜車高雄出沒快閃 學生結伴上街搞怪

相關新聞

中部9校89人受害…無卡分期詐騙大學生 背後疑有集團操控

台中逢甲、東海等中部大學近期傳出近百名學生遭「無卡分期」詐騙，林姓主嫌疑自稱３Ｃ產品店員工，要學生幫他做業績，簽約分期貸...

快改道！ 國3通霄路段小客車飛對向和大貨車事故 雙向嚴重回堵

高速公路局說，今天中午12時42分，國道3號南向142.5公里處近通霄交流道，發生1輛大貨車和1小客車追撞事故，其中的小...

影／金山透天厝大火住警器救命 獨居屋主疑：老鼠咬電線起火

新北市金山半嶺地區一處鐵皮透天厝今天凌晨發生大火，陷入火海，由於水源缺乏，消防人員灌救近4小時火勢熄滅。賴姓屋主說，有裝...

恐怖駕駛！新竹運將開車直播與粉絲打字互動 交通法規難罰

恐怖貨車駕駛！有民眾向媒體投訴，新竹一名貨運司機，竟邊開車邊開直播，甚至一手握方向盤，另一手打字向粉絲求斗內，擔心危險駕...

博弈、詐騙案多 台中七期淪犯罪溫床？

台中工商發達，近10年來台中市公司登記家數成長4成，其中西屯區從9千多家增加到1.47萬家，增加近6成，每6家新公司就有...

詐團最愛台中七期 檢警：比照上班族 易掩人耳目

台中市七期高級商辦大樓林立，不少詐騙集團、博弈組織相中承租進駐。檢警分析主因是犯罪集團分工細密，加上和傳統模式有別，藏身...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。