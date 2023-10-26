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高雄國二少年探望親叔後做這事 驚動警找人背後有洋蔥
高雄市一名13歲國二少年，因單親父常東奔西跑打零工，將他交由叔叔和祖母照顧，近來叔叔和祖母身體健康不佳跑醫院，少年擔憂二人狀況，常偷跑醫院探望，偷偷拭淚，致心情低落，兩天未到校上課，少年隊警方接獲通報，找到在超商的少年，輔導安慰後鼓勵他復學。
就讀國中二年級綽號「小天」的少年，因單親父親為了賺錢養家，常穿梭在中南部工地打零工，無法陪伴他，將他交由叔叔和祖母照料。
原本小天見父親辛苦工作很爭氣，平日喜歡和三五好友打籃球打發時間，雖有些偏差行為，警方曾介入輔導，小天不至於學壞，會按時到校上課；但10月18日起連續兩天，小天均未到校上課，因首次中輟，少年隊警方接獲校方通報後，展開關懷尋人任務。
警方啟動協尋機制，校責區員警前往小天住處訪查，多次敲門後，一名自稱小天父親的友人下樓應門，對警方表示，該住戶無人在家，對方開門讓警方入屋查看，警發現小天的住處居屋簡陋，家中外堆放凌亂雜物。
友人告知警方，小天父親長期在外工作，久久才回家一次，小天平日和叔叔及祖母居住在一樓，平日會靠社會救濟資源；近來，因小天叔叔和祖母雙雙生病，都在醫院治療，但有看到小天夜裡會返家，不知他未到校上課。
警方訪查學校同學和老師，得知小天常去鳳山區住家附近超商，傍晚時會在他校的籃球場等待一同打球的球伴出現，員警推算小天可能去處後，隨即前往中崙路附近超商訪查，發現身穿「愛與關懷」字樣上衣的小天正在吃早餐，隨即上前關懷。
後警方得知小天因擔心叔叔和祖母的健康狀況，曾偷偷跑到醫院探視兩人，因叔叔重病纏身，更讓小天憂慮，在夜裡偷偷拭淚、睡不好，白天也無心上課；警方安慰小天，鼓勵其就學勿讓長輩擔憂，通報校方後，帶小天順利學校辦理復學手續。
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