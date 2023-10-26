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驚！8旬老翁騎機車逆向闖國道嘉義民雄段 撞擊小貨車

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

82歲李姓老翁今天下午6點左右，因不明原因騎機車上國道一號，在民雄北上路段257.6公里處，疑逆向行駛內車道，撞上駕駛小貨車的30歲許男，老翁意識清醒，右腳膝蓋、右手腕受傷，送醫治療；由於國道突然出現機車，讓許多駕駛驚慌，此事故也造成民雄交流道一度阻塞，稍晚才排除。

第四公路警察大隊調查，國道1號北向257.6公里嘉義民雄路段，下午6點左右，82歲李男騎普通重型機車，疑因逆向行駛內線車道撞擊30歲許男所駕駛的小貨車，兩名駕駛人酒測值均為零，依法可對機車騎士處三千元以上六千元以下罰鍰。

第四公路警察大隊提醒，若機車騎士誤上國道，應將車輛立即停靠路肩勿再行駛，人員則應到護欄外等安全地點等候，並撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助，確保自身及其他車輛安全。

8旬老翁今傍晚6點多騎機車上國1民雄路段，在北上257.6公里處，疑因逆向行駛內車道撞上小貨車。記者呂慧瑜／翻攝
8旬老翁今傍晚6點多騎機車上國1民雄路段，在北上257.6公里處，疑因逆向行駛內車道撞上小貨車。記者呂慧瑜／翻攝
8旬老翁今傍晚6點多騎機車上國1民雄路段，在北上257.6公里處，疑因逆向行駛內車道撞上小貨車。記者呂慧瑜／翻攝
8旬老翁今傍晚6點多騎機車上國1民雄路段，在北上257.6公里處，疑因逆向行駛內車道撞上小貨車。記者呂慧瑜／翻攝
8旬老翁今傍晚6點多騎機車上國1民雄路段，在北上257.6公里處，疑因逆向行駛內車道撞上小貨車。記者呂慧瑜／翻攝
8旬老翁今傍晚6點多騎機車上國1民雄路段，在北上257.6公里處，疑因逆向行駛內車道撞上小貨車。記者呂慧瑜／翻攝

國道 車道 警察

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