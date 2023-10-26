驚！8旬老翁騎機車逆向闖國道嘉義民雄段 撞擊小貨車

82歲李姓老翁今天下午6點左右，因不明原因騎機車上國道一號，在民雄北上路段257.6公里處，疑逆向行駛內車道，撞上駕駛小貨車的30歲許男，老翁意識清醒，右腳膝蓋、右手腕受傷，送醫治療；由於國道突然出現機車，讓許多駕駛驚慌，此事故也造成民雄交流道一度阻塞，稍晚才排除。

第四公路警察大隊調查，國道1號北向257.6公里嘉義民雄路段，下午6點左右，82歲李男騎普通重型機車，疑因逆向行駛內線車道撞擊30歲許男所駕駛的小貨車，兩名駕駛人酒測值均為零，依法可對機車騎士處三千元以上六千元以下罰鍰。