男子情緒失控持榔頭攻擊超商員工 傷害罪嫌移送

新北市高姓男子疑經濟問題，今天清晨向前同事借錢未果，持榔頭跑到新店區某超商攻擊王姓店員，造成王男頭部受傷。警消獲報將傷者送醫，無生命危險，並逮捕高男依傷害罪移送。

市府消防局表示，清晨4時22分據報，新店區寶橋路某超商店員不明原因遭人持鈍器毆打。救護前往現場發現，男子頭部與手部各有撕裂傷，意識清楚，送往台北市萬芳醫院治療。

新店警分局表示，據報有超商店員遭攻擊受傷後，派線上巡邏警力前往查處。抵達時，超商王姓店員頭部受傷流血，被送醫治療，經包紮後出院無大礙。

警方說，王男後來至江陵派出所製作筆錄，提出傷害告訴。線上警力於案發地附近搜尋，發現22歲高姓男子形跡可疑，帶回調查發現，他就是攻擊超商店員的凶嫌。另在便利商店門口，尋獲攻擊店員的小榔頭，依傷害罪準現行犯逮捕。

警方說，初步調查，高男並不認識被他攻擊的超商店員；高男曾是某超商員工，因經濟壓力回到原任職超商欲向前同事借錢未果，因情緒失控持美工刀自殘。

警方說，高男後來在便利商店找到做案用的一把小榔頭，突然情緒失控，跑到附近另外一家超商，不明原因以榔頭攻擊便利超商店員，狂敲頭部造成流血受傷，高嫌犯案後逃離現場。

警方說，高嫌情緒與精神狀況不穩定，無法清楚表達犯案動機，全案將在詢問釐清後，依涉傷害罪嫌移送台北地檢署偵辦。