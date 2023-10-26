快訊

中部9校89人受害…無卡分期詐騙大學生 背後疑有集團操控

狀告蔡總統、台南市長！他愛妻病逝、養母住院 告官登革熱防治不力涉瀆職

拜登見王毅 重申負責任管理美中競爭、共同處理全球挑戰

男子情緒失控持榔頭攻擊超商員工 傷害罪嫌移送

中央社／ 新北26日電

新北市高姓男子疑經濟問題，今天清晨向前同事借錢未果，持榔頭跑到新店區某超商攻擊王姓店員，造成王男頭部受傷。警消獲報將傷者送醫，無生命危險，並逮捕高男依傷害罪移送。

市府消防局表示，清晨4時22分據報，新店區寶橋路某超商店員不明原因遭人持鈍器毆打。救護前往現場發現，男子頭部與手部各有撕裂傷，意識清楚，送往台北市萬芳醫院治療。

新店警分局表示，據報有超商店員遭攻擊受傷後，派線上巡邏警力前往查處。抵達時，超商王姓店員頭部受傷流血，被送醫治療，經包紮後出院無大礙。

警方說，王男後來至江陵派出所製作筆錄，提出傷害告訴。線上警力於案發地附近搜尋，發現22歲高姓男子形跡可疑，帶回調查發現，他就是攻擊超商店員的凶嫌。另在便利商店門口，尋獲攻擊店員的小榔頭，依傷害罪準現行犯逮捕。

警方說，初步調查，高男並不認識被他攻擊的超商店員；高男曾是某超商員工，因經濟壓力回到原任職超商欲向前同事借錢未果，因情緒失控持美工刀自殘。

警方說，高男後來在便利商店找到做案用的一把小榔頭，突然情緒失控，跑到附近另外一家超商，不明原因以榔頭攻擊便利超商店員，狂敲頭部造成流血受傷，高嫌犯案後逃離現場。

警方說，高嫌情緒與精神狀況不穩定，無法清楚表達犯案動機，全案將在詢問釐清後，依涉傷害罪嫌移送台北地檢署偵辦。

超商 傷害罪

延伸閱讀

超商店員是「紋身阿弟」 律師大讚反轉行徑：我是老闆會加薪

新竹持刀搶超商店員急智報警 法官「這原因」認搶匪可憫恕

執行救護 救護司機遭機車騎士毆打南警法辦

「河津櫻花」罕見秋季開花！台北新店區陽光運動公園看得到快把握衝了

相關新聞

中部9校89人受害…無卡分期詐騙大學生 背後疑有集團操控

台中逢甲、東海等中部大學近期傳出近百名學生遭「無卡分期」詐騙，林姓主嫌疑自稱３Ｃ產品店員工，要學生幫他做業績，簽約分期貸...

快改道！ 國3通霄路段小客車飛對向和大貨車事故 雙向嚴重回堵

高速公路局說，今天中午12時42分，國道3號南向142.5公里處近通霄交流道，發生1輛大貨車和1小客車追撞事故，其中的小...

影／金山透天厝大火住警器救命 獨居屋主疑：老鼠咬電線起火

新北市金山半嶺地區一處鐵皮透天厝今天凌晨發生大火，陷入火海，由於水源缺乏，消防人員灌救近4小時火勢熄滅。賴姓屋主說，有裝...

恐怖駕駛！新竹運將開車直播與粉絲打字互動 交通法規難罰

恐怖貨車駕駛！有民眾向媒體投訴，新竹一名貨運司機，竟邊開車邊開直播，甚至一手握方向盤，另一手打字向粉絲求斗內，擔心危險駕...

博弈、詐騙案多 台中七期淪犯罪溫床？

台中工商發達，近10年來台中市公司登記家數成長4成，其中西屯區從9千多家增加到1.47萬家，增加近6成，每6家新公司就有...

詐團最愛台中七期 檢警：比照上班族 易掩人耳目

台中市七期高級商辦大樓林立，不少詐騙集團、博弈組織相中承租進駐。檢警分析主因是犯罪集團分工細密，加上和傳統模式有別，藏身...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。