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行人地獄再現？遊覽車右轉撞行人 汐止婦倒地險遭輾

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

53歲邱姓男子今天下午4時許駕駛遊覽車，行經汐止區新台五路與連興街口欲右轉時，疑因未注意直接撞上走在斑馬線上的87歲周姓婦人。周婦被撞倒地險遭遊覽車右前輪輾過，整個人卡在車底動彈不得。救護人員獲報到場，發現周婦頭部及四肢多處擦挫傷，所幸送醫後並無生命危險，車禍原因及肇責歸屬仍待調查。

據了解，汐止分局今天下午4時許獲報，在汐止區新台五路與連興街口發生交通事故。警方獲報到場後經了解，53歲邱姓男子駕駛遊覽車沿連興街行駛至新台五路右轉時，撞上1名走在斑馬線上的87歲周姓婦人。被撞傷的周婦已由救護車送往內湖三軍總醫院就醫。

警方對肇事的遊覽車駕駛邱男進行酒測，發現他酒測值為0並未喝酒，警方依事故處理程序處理並於後方指揮疏導，迅速將現場狀況排除恢復交通順暢。車禍原因及肇責歸屬正由警方調查中。

現場地面上還殘留血跡及周婦的雨傘。記者黃子騰／翻攝
現場地面上還殘留血跡及周婦的雨傘。記者黃子騰／翻攝
救護人員將倒在車底下的周婦救出。記者黃子騰／翻攝
救護人員將倒在車底下的周婦救出。記者黃子騰／翻攝
邱男駕駛的遊覽車欲右轉新台五路時撞上走在斑馬線上的周姓婦人。記者黃子騰／翻攝
邱男駕駛的遊覽車欲右轉新台五路時撞上走在斑馬線上的周姓婦人。記者黃子騰／翻攝

遊覽車 汐止

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