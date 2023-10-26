林右昌視察澎湖縣警局 勉做好選前查賄制暴
內政部長林右昌今天視察澎湖縣警局時表示，明年總統、副總統及立法委員選舉，要加強掃蕩黑幫槍械、積極查察賄選，以及網路假訊息、境外勢力介入選舉等情資加強蒐報，淨化選前治安，確保選舉順利。
林右昌在聽取澎湖縣警察局長林逢泉等業務簡報後，肯定澎湖警察致力治安、交通及觀光警政等工作辛勞外，特別要求打擊詐欺犯罪，落實「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」工作，對警局以真實案例圖卡推播宣導防詐創新作為，讓受騙與財損金額雙雙下降35.7%與25.3%，表示嘉勉。
林右昌表示，為因應明年總統、副總統及立法委員選舉，要強化各級參選人安全維護，加強掃蕩黑幫槍械、積極查察賄選更是選前重點工作，尤其是網路假訊息、境外勢力介入選舉等情資，也要加強蒐報以淨化選前治安，確保選舉順利完成。
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