台中女子離家後陳屍陌生人轎車上 警明複驗查死因

女子陳屍在路邊的紅色轎車上。圖／民眾提供 台中市33歲曾姓女子，21日上午被發現陳屍在烏日區一輛紅色BMW轎車後座，車主把車停在該處1周多未使用，要用車時才驚訝發現此事，報警後初步未發現他殺嫌疑，檢察官明複驗查明死因。

據了解，警方據報調閱監視錄影，但鏡頭恰巧照不到那角度，因此也不知曾女是何時爬上車的。而曾女家人說，她尚未嫁人，平日住在家裡，日前因與家人吵架後離家，18日曾報警尋人，不了解為何發生意外，也不認識轎車車主。

據了解，該輛BMW轎車已有年份，車主說，平日停在路邊久久才用上一次，車門也都鎖著的，不了解何以會有人可以進去。