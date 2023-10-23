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台南手工香工廠失火 消防人員破門滅火
台南市南區永成路二段一家手工香工廠，今晚9點26分突然起火悶燒，當時手工香工廠已休息沒有人在廠內，隔壁鐵工廠張老闆聞到濃厚拜拜香味，連忙請妻子報11 0派員滅火。消防人員動用輪機具破門滅火，火勢約在10多分鐘後控制，至於起火原因待火災科調查人員進一步鑑定查明。
「手工香工廠失火，快來搶救。」台南市消防局救災救護中心今晚9點26分接獲民眾報案，位於台南市南區永成路二段一家手工香工廠失火，中心派出南門、德興、灣裡、永華分隊及第七大隊人車到達現場。
消防人 員破門後出水滅火，由於工廠內都是香品等成品和半成品，悶燒後四周充滿香氣， 火勢約在10多分鐘後控制。承租工廠的婦人表示，失火時都沒有人在工廠內。消防人員說，工廠內燃燒拜拜的香成品和原料，至於起火原因待火災科調查人員進一步鑑定釐清。
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