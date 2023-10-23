影／宜蘭67歲婦人騎車突左轉 遭直行垃圾車輾過送醫不治

宜蘭市女中路一段今晚發生死亡車禍，67歲黃姓婦人疑似左轉彎時未讓直行車先行，遭同向直行的垃圾車撞上，婦人機車卡在垃圾車車頭，人遭輾壓、臟器外露，當場OHCA，送醫搶救不治。雙方均無酒駕，黃婦無照駕駛。

警方調查，黃姓婦人家住壯圍鄉，今晚7時8分騎乘普通重機車沿著女中路一段往蘭陽女中的方向行駛時，突然左轉往自強新路，與同向直行張男駕駛的垃圾車撞擊後遭輾壓。

消防救護人員把婦人送醫時，黃婦臟器外露，沒有心跳呼吸，經送往陽明交大附醫急救，8時許宣告不治。

從路口監視器看起來，當時過了女中路一段的涵洞，紅燈轉綠燈，垃圾車與右側的幾輛機車都同時往前起步，速度並不快，垃圾車開了幾公尺後，右前方突然出現婦人的機車左轉彎到垃圾車前方，人車被撞上，婦人遭輾壓，連安全帽都掉了。