快訊

影／宜蘭67歲婦人騎車突左轉 遭直行垃圾車輾過送醫不治

快買！高CP值590元iPhone配件蘋果官網上架 1原因大勝1.8萬元耳機

汪峰、章子怡離婚 未婚生女的「前任」酸：姐姐終於把眼睛打開了

影／宜蘭67歲婦人騎車突左轉 遭直行垃圾車輾過送醫不治

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭市女中路一段今晚發生死亡車禍，67歲黃姓婦人疑似左轉彎時未讓直行車先行，遭同向直行的垃圾車撞上，婦人機車卡在垃圾車車頭，人遭輾壓、臟器外露，當場OHCA，送醫搶救不治。雙方均無酒駕，黃婦無照駕駛。

警方調查，黃姓婦人家住壯圍鄉，今晚7時8分騎乘普通重機車沿著女中路一段往蘭陽女中的方向行駛時，突然左轉往自強新路，與同向直行張男駕駛的垃圾車撞擊後遭輾壓。

消防救護人員把婦人送醫時，黃婦臟器外露，沒有心跳呼吸，經送往陽明交大附醫急救，8時許宣告不治。

從路口監視器看起來，當時過了女中路一段的涵洞，紅燈轉綠燈，垃圾車與右側的幾輛機車都同時往前起步，速度並不快，垃圾車開了幾公尺後，右前方突然出現婦人的機車左轉彎到垃圾車前方，人車被撞上，婦人遭輾壓，連安全帽都掉了。

醫院抽血檢測黃婦和垃圾車30歲駕駛的吐氣酒測值均為零，經查黃婦是無照駕駛，事故原因正由警方調查中。

67歲婦人騎車與垃圾車同向，突然左轉彎被垃圾車輾過，機車卡在車頭，送醫搶救不治。圖／讀者提供
67歲婦人騎車與垃圾車同向，突然左轉彎被垃圾車輾過，機車卡在車頭，送醫搶救不治。圖／讀者提供
67歲婦人騎車與垃圾車同向，突然左轉彎被垃圾車輾過，送醫搶救不治。圖／翻攝自路口監視器
67歲婦人騎車與垃圾車同向，突然左轉彎被垃圾車輾過，送醫搶救不治。圖／翻攝自路口監視器
67歲婦人騎車與垃圾車同向，突然左轉彎被垃圾車輾過，機車卡在車頭，送醫搶救不治。圖／讀者提供
67歲婦人騎車與垃圾車同向，突然左轉彎被垃圾車輾過，機車卡在車頭，送醫搶救不治。圖／讀者提供

垃圾車 陽明交大 監視器

延伸閱讀

宜蘭最老長壽鄉 兩位最高齡111歲男女人瑞都住在這裡

影／宜蘭幣商洗錢2000萬...758萬現金藏床底警全扣

草蓆沒裝垃圾袋拋投挨告 新莊男駁斥：沒亂丟沒恐嚇 是他先尾隨百公尺

追垃圾車像抓寶可夢？ 台中人抱怨查APP不如聽少女祈禱

相關新聞

大廠牌行動電源充飽電連環爆 男子徒手移動遭燙傷

屏東郭姓男子日前購買一款大陸製行動電源，上周充飽電後放置書櫃，未料突然爆炸，所幸及時撲滅未釀災，因擔心再次爆炸，徒手將行...

嚇壞了！狗狗半夜狂吠 家中連兩天出現綠鬣蜥、蛇入侵

真的是要嚇壞了！郭姓女子一家住在屏東市郊，昨家中屋頂出現巨大綠鬣蜥，今天清晨家中發現蛇，郭女在臉書發文說，繼昨天「酷斯拉...

影／新北三重中山橋公車撞貨車 14人含孕婦輕傷送醫

新北市三重區中山橋往新莊方向，下午2時許發生大都會客運公車與小貨車碰撞事故，劇烈撞擊使公車前側擋風和左右車窗大片玻璃破碎...

影／宜蘭67歲婦人騎車突左轉 遭直行垃圾車輾過送醫不治

宜蘭市女中路一段今晚發生死亡車禍，67歲黃姓婦人疑似左轉彎時未讓直行車先行，遭同向直行的垃圾車撞上，婦人機車卡在垃圾車車...

嘲諷同學染紅髮像櫻木花道 新北高職學生校園打架錄影貼網

新北市某高職今天下午發生4名男學生打架，原因是有人將頭髮染成紅色，被嘲諷像動漫角色櫻木花道，雙方引爆肢體衝突三打一，旁邊...

獨／三重水電工連下3張「拉拉詐騙單」 外送員埋伏逮人攔警車報案

新北市三重區劉姓水電工，從昨晚連下3次訂單欲詐騙Lalamove快遞送貨代墊費，第1單得手4千元，第2單外送員機警拒接，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。