三重中山橋車禍 大都會客運：負擔傷者醫療費

新北市三重區中山橋今天下午發生大都會客運652路線公車與小貨車擦撞事故，造成13人受傷送醫。大都會客運表示，已派員慰問傷者，未來也會負擔傷者所有醫療費用。

新北市三重區中山橋今天下午約2時發生公車與小貨車車禍，警消到場搶救，公車、貨車司機及乘客共13人受傷，分送新北市立三重醫院、輔仁大學附設醫院、衛生福利部台北醫院及台北馬偕醫院治療，初步了解，傷者傷勢已無大礙。

警方初步了解，50歲黃姓公車司機酒測值為0，疑似未注意車前狀況追撞前方由42歲黃姓男子所駕駛的小貨車，貨車遭撞後向右偏移撞擊匝道分隔島，造成主線車道封閉回堵。至於詳細肇事責任，仍待警方進一步調查釐清。

新北市消保官王王治宇指出，雖然大都會客運公司登記在台北市，但仍立即對大都會進行行政調查，公司稱除保有強制險外，另有投保乘客險及旅運責任險，待警方開立交通事故聯單後，將盡快為傷者辦理保險理賠事宜，公司也設有專責連絡電話（87920358轉818）。

大都會汽車客運公司總經理李建文晚間向中央社記者表示，652路線公車發生車禍後，他就率相關主管前往各醫院探視傷者，致贈每名傷者新台幣3000元慰問金，目前傷者都已出院，大都會也提供出院返家計程車車資，並且承諾將負擔所有醫療費用。

他指出，當時公車上約有35名乘客，除了11人受傷送醫外，其餘未受傷乘客已離去，因此，他希望這些乘客都能打0800053434客服電話，公司將專人致意並補償600元的紅包壓驚。

李建文表示，黃姓公車駕駛員才到職2個月，休假及出勤工時都正常，也沒有酒駕，因此，肇事原因仍待警方釐清，大都會客運除就此向社會大眾表達歉意，也將檢討肇事原因，落實行車安全。