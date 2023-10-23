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大廠牌行動電源充飽電連環爆 男子徒手移動遭燙傷

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東郭姓男子日前購買一款大陸製行動電源，上周充飽電後放置書櫃，未料突然爆炸，所幸及時撲滅未釀災，因擔心再次爆炸，徒手將行動電源拿到戶外過程遭燙傷，事後發現該款行動電源會自燃，無奈說，「信任大廠牌才會購買」；業者回應，2年前公告召回，期限至今年底，現已回收1.5萬顆，若民眾因使用造成損失，將評估個案辦理賠償，會負責到底。

郭男表示，行動電源於當晚約9點半左右充飽電，外殼摸起來有點燙，就拔掉插頭放置書櫃，以為它會慢慢冷卻，沒想到居然在15分鐘後爆炸，「碰一聲，很大聲，煙很大」，撲滅過程又2次爆炸，因擔心再次爆炸，他徒手將行動電源從3樓拿到1樓戶外空地，過程中大拇指遭燙傷，經包紮上藥已無大礙。

他說，前後使用4、5年都沒有問題，遇到爆炸後上網查找，才發現這款居然會自燃，廠商也有公告召回，但一般消費者購買後，不會時常主動查看商品後續情況，且當初是到門市購買、挑選大品牌，「很信任廠牌，沒想到自己會發生這樣的情況，心有餘悸」，不會向業者求償，僅希望透過分享自己的經驗，讓有使用行動電源的民眾多加注意。

業者表示，賣出該款行動電源約5萬顆，已於2年多前在相關網頁、門市公告召回，截至目前已回收約1.5萬多顆，若消費者有產品相關問題或損害賠償疑問，公司都會負責到底。

屏東郭姓男子購買一款大陸製行動電源，未料它突然爆炸，造成他手指燙傷，無奈說，「信任大廠牌才會購買」，對此，業者回應，若民眾因使用造成損失，將評估個案辦理賠償，會負責到底。圖／讀者提供
屏東郭姓男子購買一款大陸製行動電源，未料它突然爆炸，造成他手指燙傷，無奈說，「信任大廠牌才會購買」，對此，業者回應，若民眾因使用造成損失，將評估個案辦理賠償，會負責到底。圖／讀者提供
屏東郭姓男子購買一款大陸製行動電源，未料它突然爆炸，造成他手指燙傷，無奈說，「信任大廠牌才會購買」，對此，業者回應，若民眾因使用造成損失，將評估個案辦理賠償，會負責到底。圖／讀者提供
屏東郭姓男子購買一款大陸製行動電源，未料它突然爆炸，造成他手指燙傷，無奈說，「信任大廠牌才會購買」，對此，業者回應，若民眾因使用造成損失，將評估個案辦理賠償，會負責到底。圖／讀者提供
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屏東郭姓男子購買一款大陸製行動電源，未料它突然爆炸，造成他手指燙傷，無奈說，「信任大廠牌才會購買」，對此，業者回應，若民眾因使用造成損失，將評估個案辦理賠償，會負責到底。圖／讀者提供
屏東郭姓男子購買一款大陸製行動電源，未料它突然爆炸，造成他手指燙傷，無奈說，「信任大廠牌才會購買」，對此，業者回應，若民眾因使用造成損失，將評估個案辦理賠償，會負責到底。圖／讀者提供
屏東郭姓男子購買一款大陸製行動電源，未料它突然爆炸，造成他手指燙傷，無奈說，「信任大廠牌才會購買」，對此，業者回應，若民眾因使用造成損失，將評估個案辦理賠償，會負責到底。圖／讀者提供

爆炸 消費者 屏東

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