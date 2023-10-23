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真的是嚇壞了！ 接連兩天家中出現綠鬣蜥、蛇入侵

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

真的是要嚇壞了！郭姓女子一家住在屏東市郊，昨家中屋頂出現巨大綠鬣蜥，今天清晨家中發現，郭女在臉書發文說，繼昨天「酷斯拉」事件後，沒想到還有續集，今天清晨廁所裡發現有「小龍」蛇出現，費了一番功夫才把蛇夾到附近田地放生。

屏東縣府農業處提醒，民眾住宅連續兩天遭動物入侵，主要還是以周圍環境跟所在區域相關，台灣漸入冬後，天氣逐漸轉涼，爬蟲類等變溫動物的確是有可能較容易躲藏在住宅角落。

郭女在臉書發文提到接連兩天有「酷斯拉」綠鬣蜥、「蛇郎君」蛇入侵，好友留言回覆，「可能要發了」、「去買樂透」。

郭女昨發現家中愛貓「威士忌」突然發出嘶嘶嘶的聲音，察覺有異狀，才發現家中屋頂出現身長約一公尺的綠鬣蜥，趕緊通報農政單位。今天清晨，家中馬桶出現蛇，這時才回想起，凌晨時家中狗狗半夜裡狂吠，可能是在與蛇「對峙」，家中愛貓、愛犬，捍衛家園及時察覺異狀，要幫牠們加菜獎勵。

農業處表示，蛇類喜歡躲藏在縫隙、潮濕的陰暗處，庭園內避免堆積雜物及保持乾燥，若不幸被蛇咬傷，務必保持冷靜，並牢記蛇類形態、大小、顏色及其他可能特徵並儘速就醫接受治療。

郭女昨天家中屋頂出現綠鬣蜥。圖／讀者提供
郭女昨天家中屋頂出現綠鬣蜥。圖／讀者提供
郭女昨天家中屋頂出現綠鬣蜥，未料今天在廁所內發現一隻蛇。圖／讀者提供
郭女昨天家中屋頂出現綠鬣蜥，未料今天在廁所內發現一隻蛇。圖／讀者提供

綠鬣蜥 屏東縣

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