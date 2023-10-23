真的是嚇壞了！ 接連兩天家中出現綠鬣蜥、蛇入侵
真的是要嚇壞了！郭姓女子一家住在屏東市郊，昨家中屋頂出現巨大綠鬣蜥，今天清晨家中發現蛇，郭女在臉書發文說，繼昨天「酷斯拉」事件後，沒想到還有續集，今天清晨廁所裡發現有「小龍」蛇出現，費了一番功夫才把蛇夾到附近田地放生。
屏東縣府農業處提醒，民眾住宅連續兩天遭動物入侵，主要還是以周圍環境跟所在區域相關，台灣漸入冬後，天氣逐漸轉涼，爬蟲類等變溫動物的確是有可能較容易躲藏在住宅角落。
郭女在臉書發文提到接連兩天有「酷斯拉」綠鬣蜥、「蛇郎君」蛇入侵，好友留言回覆，「可能要發了」、「去買樂透」。
郭女昨發現家中愛貓「威士忌」突然發出嘶嘶嘶的聲音，察覺有異狀，才發現家中屋頂出現身長約一公尺的綠鬣蜥，趕緊通報農政單位。今天清晨，家中馬桶出現蛇，這時才回想起，凌晨時家中狗狗半夜裡狂吠，可能是在與蛇「對峙」，家中愛貓、愛犬，捍衛家園及時察覺異狀，要幫牠們加菜獎勵。
農業處表示，蛇類喜歡躲藏在縫隙、潮濕的陰暗處，庭園內避免堆積雜物及保持乾燥，若不幸被蛇咬傷，務必保持冷靜，並牢記蛇類形態、大小、顏色及其他可能特徵並儘速就醫接受治療。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言