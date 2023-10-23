快訊

月薪僅八萬日幣 他美碩士、日博士雙頭銜卻成「高學歷難民」

章子怡、汪峰離婚傳「男方出軌嫩模」 陸網更吃驚：兩人啥時有兒子了？

快買！高CP值590元Type-C版EarPods蘋果官網上架 1原因大勝1.8萬元耳機

台中傳出父爭吵後持刀刺傷子案 是否真是父動手待釐清

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市大里區一家工廠下午3時許傳出父親張姓男子和兒子因故吵架，涉嫌持水果刀殺傷兒子案；兒子因此腹部臟器外漏，送醫縫合急救後，因未傷及重要器管和血管，沒有生命危險，並已轉一般病房休養。

不過，張男的3名兒子都在現場，張雖自承是他殺傷了兒子，但詳情如何，動手的是否即是張父，警方說仍進一步釐清中。據指出，受傷的兒子年約40多歲，排行老三，上還有兩個哥哥，家中開機械廠，下午3兄弟和父親在工廠裡討論事情，後來傳出老三被殺傷。

警方到場時，老大已陪著老三去就醫，現場僅父親和老二在場，張姓父親說是他持水果刀殺傷了三兒子。警方初步調查，張男說他因和兒子吵架，一氣之下拿了水果刀朝兒子右上腹往下刺，造成兒子受傷。

消防據據報趕往，將三兒子送醫，他的右上腹往下有15公分長的刀傷，且因用力很猛，刀子刺得深，導致腹部臟器外漏，所幸急救後沒有生命危險。

鄰居說，張家平日親人間相處和睦，未聞有爭吵，但今天聽到很大的爭吵聲，對傳出兒子被殺傷都很意外。

台中市大里區一家工廠下午3時許傳出父親張姓男子和兒子因故吵架，涉嫌持水果刀殺傷兒子案。圖／民眾提供
台中市大里區一家工廠下午3時許傳出父親張姓男子和兒子因故吵架，涉嫌持水果刀殺傷兒子案。圖／民眾提供
台中市大里區一家工廠下午3時許傳出父親張姓男子和兒子因故吵架，涉嫌持水果刀殺傷兒子案，圖為涉案水果刀。圖／民眾提供
台中市大里區一家工廠下午3時許傳出父親張姓男子和兒子因故吵架，涉嫌持水果刀殺傷兒子案，圖為涉案水果刀。圖／民眾提供
台中市大里區一家工廠下午3時許傳出父親張姓男子和兒子因故吵架，涉嫌持水果刀殺傷兒子案。圖／民眾提供
台中市大里區一家工廠下午3時許傳出父親張姓男子和兒子因故吵架，涉嫌持水果刀殺傷兒子案。圖／民眾提供

鄰居

延伸閱讀

台中父子口角！老父持刀刺傷中年兒 腹部臟器外露急救中

員林咖啡館旁鄰居不滿客人停車擋門 憤持刀狂刺客人

北市深夜驚傳母殺女命案 疑勒斃兩歲幼女持刀自戕急救

國3竹田系統3車連環車禍！2月大嬰兒疑遭拋飛急救不治

相關新聞

影／新北三重中山橋公車撞貨車 14人含孕婦輕傷送醫

新北市三重區中山橋往新莊方向，下午2時許發生大都會客運公車與小貨車碰撞事故，劇烈撞擊使公車前側擋風和左右車窗大片玻璃破碎...

新北三重中山橋公車撞貨車！傳出9名乘客受傷 情況尚不明朗

新北市三重區中山橋往新莊方向汽車道，下午2時許發生公車與小貨車車禍，公車上乘客含司機共35人，傳出其中9人受傷需要送醫，...

影／10公噸鋼捲滾落高雄十字路口 大貨車駕駛慘吞罰單

簡姓男子今天上午11時30分許駕駛載運鋼捲的大貨車，行經高雄市小港區一處路口時，因重達10公噸的鋼捲未繫緊，從車上「脫逃...

台中傳出父爭吵後持刀刺傷子案 是否真是父動手待釐清

台中市大里區一家工廠下午3時許傳出父親張姓男子和兒子因故吵架，涉嫌持水果刀殺傷兒子案；兒子因此腹部臟器外漏，送醫縫合急救...

樹林驚傳死亡事故 男子衝進平交道遭列車撞死

新北市樹林區今天下午驚傳火車撞死人意外。台鐵1211次區間車下午4時許經過俊英街平交道時，突然有1名男子闖進平交道，列車...

桃園街頭雙刀客現身嚇壞路人 警勸導送醫虛驚一場

桃園市平鎮區民眾昨天目擊一名男子手持雙刀抵在脖子上走在平鎮區民族路上逛大街，引起民眾驚恐，警方今天表示，警方據報循線在育...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。