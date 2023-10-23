台中傳出父爭吵後持刀刺傷子案 是否真是父動手待釐清

台中市大里區一家工廠下午3時許傳出父親張姓男子和兒子因故吵架，涉嫌持水果刀殺傷兒子案；兒子因此腹部臟器外漏，送醫縫合急救後，因未傷及重要器管和血管，沒有生命危險，並已轉一般病房休養。

不過，張男的3名兒子都在現場，張雖自承是他殺傷了兒子，但詳情如何，動手的是否即是張父，警方說仍進一步釐清中。據指出，受傷的兒子年約40多歲，排行老三，上還有兩個哥哥，家中開機械廠，下午3兄弟和父親在工廠裡討論事情，後來傳出老三被殺傷。

警方到場時，老大已陪著老三去就醫，現場僅父親和老二在場，張姓父親說是他持水果刀殺傷了三兒子。警方初步調查，張男說他因和兒子吵架，一氣之下拿了水果刀朝兒子右上腹往下刺，造成兒子受傷。

消防據據報趕往，將三兒子送醫，他的右上腹往下有15公分長的刀傷，且因用力很猛，刀子刺得深，導致腹部臟器外漏，所幸急救後沒有生命危險。