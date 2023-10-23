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桃園街頭雙刀客現身嚇壞路人 警勸導送醫虛驚一場

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市平鎮區民眾昨天目擊一名男子手持雙刀抵在脖子上走在平鎮區民族路上逛大街，引起民眾驚恐，警方今天表示，警方據報循線在育達路發現該男子雙刀抵在自己脖子，邊走邊自言自語，警方上前柔性勸導，賴男放下刀子，警方將他送醫治療，結束一場馬路虛驚。

平鎮民眾看見一名男子手持雙刀抵在自己子上，延著民族路往育達路行走，一邊走一對著民眾、行經車輛自言自語唸唸有詞，網友PO出「平鎮育達路的雙刀男，請尊重生命！」影片，引發網友熱議，網友紛紛表示，「嚇死人！」好可怕，就在學校旁」「藥效發作？」，也有網友看見警察上前跟著該雙刀男，直說「警察好危險」。

平鎮警方表示，賴姓男子（44歲）持雙刀抵住自己脖子在馬路行走事件，警方發現雙刀一把為刀刃缺角菜刀、一把疑似鏟子，隨後查出賴男精神狀況不佳，為衛生局列管人員，警方巡查至育達路發現賴男，經上前柔性勸導，賴男配合自行放下「雙刀」，警方通知家屬，聯絡119將賴男送醫治療。

平鎮區一名男子手持雙刀抵在自己脖子走在馬路上喃喃自語，嚇壞路人。記者曾增勳／翻攝
平鎮區一名男子手持雙刀抵在自己脖子走在馬路上喃喃自語，嚇壞路人。記者曾增勳／翻攝
平鎮區男子手持雙刀抵在自己脖子走在馬路上喃喃自語，嚇壞路人，警方送醫。記者曾增勳／翻攝
平鎮區男子手持雙刀抵在自己脖子走在馬路上喃喃自語，嚇壞路人，警方送醫。記者曾增勳／翻攝
平鎮區一名男子手持雙刀抵在自己脖子走在馬路上喃喃自語，嚇壞路人。記者曾增勳／翻攝
平鎮區一名男子手持雙刀抵在自己脖子走在馬路上喃喃自語，嚇壞路人。記者曾增勳／翻攝
平鎮區男子手持雙刀抵脖子喃喃自語嚇壞路人，警查出是刀刃缺角菜刀及疑似鏟子的「雙刀」（見圖）。記者曾增勳／翻攝
平鎮區男子手持雙刀抵脖子喃喃自語嚇壞路人，警查出是刀刃缺角菜刀及疑似鏟子的「雙刀」（見圖）。記者曾增勳／翻攝

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