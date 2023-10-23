影／新北三重中山橋公車撞貨車 14人含孕婦輕傷送醫

新北市三重區中山橋往新莊方向，下午2時許發生大都會客運公車與小貨車碰撞事故，劇烈撞擊使公車前側擋風和左右車窗大片玻璃破碎，車上共34名乘客，其中12人包含1名孕婦受傷，加上2名肇事司機共14人送醫，目前通報都是輕傷、意識清楚暫無大礙。

中山橋是台1線跨越二重疏洪道的高架道路，車禍位置在三重區中興北街下橋匝道旁邊的主線道上，造成往新莊方向2個車道全線封閉，後方車流回堵至少2公里。

消防局獲報立刻啟動大量傷病患處理機制，陸續派遣20車、28人趕往支援搶救，由於橋上和周邊市區道路整個大塞車，9輛救護車率先設法趕抵現場評估狀況。

現場有8女、6男共14人分別送往新北市立三重醫院（5人）、輔大醫院（5人）、衛福部台北醫院（3人），大部分的人都是肢體擦挫傷、受驚嚇呼吸急喘，其中1名孕婦轉送北市馬偕醫院詳細檢查，所有人均通報是輕傷，暫時沒有大礙。