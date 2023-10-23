影／新北三重中山橋公車撞貨車 14人含孕婦輕傷送醫
新北市三重區中山橋往新莊方向，下午2時許發生大都會客運公車與小貨車碰撞事故，劇烈撞擊使公車前側擋風和左右車窗大片玻璃破碎，車上共34名乘客，其中12人包含1名孕婦受傷，加上2名肇事司機共14人送醫，目前通報都是輕傷、意識清楚暫無大礙。
中山橋是台1線跨越二重疏洪道的高架道路，車禍位置在三重區中興北街下橋匝道旁邊的主線道上，造成往新莊方向2個車道全線封閉，後方車流回堵至少2公里。
消防局獲報立刻啟動大量傷病患處理機制，陸續派遣20車、28人趕往支援搶救，由於橋上和周邊市區道路整個大塞車，9輛救護車率先設法趕抵現場評估狀況。
現場有8女、6男共14人分別送往新北市立三重醫院（5人）、輔大醫院（5人）、衛福部台北醫院（3人），大部分的人都是肢體擦挫傷、受驚嚇呼吸急喘，其中1名孕婦轉送北市馬偕醫院詳細檢查，所有人均通報是輕傷，暫時沒有大礙。
警方初步了解，車禍疑因50歲黃姓公車司機沒有注意到車前狀況，追撞42歲黃姓司機駕駛的小貨車，造成貨車向右偏移撞擊下橋匝道分隔島，公車失控向左側偏移撞擊護欄，2輛車一左一右將2線車道全部堵死。詳細肇因尚待鑑識調查進一步釐清，事故現場已由拖吊車協助排除。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言