影／10公噸鋼捲滾落高雄十字路口 大貨車駕駛慘吞罰單

簡姓男子今天上午11時30分許駕駛載運鋼捲的大貨車，行經高雄市小港區一處路口時，因重達10公噸的鋼捲未繫緊，從車上「脫逃」，滾落在路口前方，幸未波及其他汽機車，另一輛聯結車駛近鋼捲旁，還險些闖紅燈，畫面驚險；警方指將對簡男開出至少可罰3000元罰單。

警方調查，簡姓男子（59歲）今天上午11時30分許駕駛大貨車行經高雄市小港區沿海一路與立群路口時，因後方重達10公噸的鋼捲未繫緊，直接滑落在路口前方，所幸當時右車道並無人車。

鋼捲掉落在路口，簡男還來不及反應，下一秒另一輛聯結車駛近，閃過鋼捲，明明路口已紅燈，但聯結車卻想往前衝，但對向車道綠燈後，騎士紛紛往前行駛，聯結車駕駛才急踩煞車，畫面令人看了捏了一把冷汗。

小港警分局警方指出，簡男所載運的鋼捲，疑似未固定牢穩而掉出車外，漢民所員警接獲報案後，立即派員趕抵現場處置及交通疏導，並聯絡拖吊車將鋼捲調離。