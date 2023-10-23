重機男酒駕撞外送員衝進店家 服飾店老闆遭擊落釀4傷

新北市23歲黃姓男子昨天晚間11時許酒後騎車載余姓女友行經中和區信義街與景新街410巷口時，林姓外送員當時騎經路口正要左轉，雙方在路口發生碰撞，黃男與余女連人帶車滑進路旁的店家，撞上正在門口的商家老闆張男。警方獲報趕抵將3人送醫，酒測發現黃男酒測值達0.22，詢後將他依公共危險罪嫌送辦。

據了解，涉嫌酒駕的黃男昨天下午與友人喝完酒後返家休息，晚間11時許不顧酒精未退，就騎乘紅牌重機載24歲余姓女友欲出門買消夜。黃男行經中和區信義街欲直行前往興南路時，擔任外送員的46歲林男騎機車自景新街410巷欲左轉信義街，2車就在路口發生碰撞雙雙倒地，黃男連人帶車滑行後還撞上在店門口收拾貨物的商家負責人張男。