台中輕熟女酒吧遭打破頭 上網討拍「對方嫉妒我年輕漂亮」

台中市劉姓女子今在臉書控訴因年輕貌美而遭人毆打，警方已介入調查。圖／摘自臉書爆料公社 台中市劉姓女子從事美容工作，今天上網控訴，前天到中區一家酒吧時，遭店內小姐毆打至頭破血流，「頭縫三針」，劉女上網控訴，指控對方小姐「嫉妒我年輕、漂亮」，還說對方無意談賠償，請求網友聲援，不過反應不一，警方表示，此案已鎖定特定對象，將依傷害罪方向偵辦。

第一警分局表示，實際的案發經過與劉女描述過程是否吻合，仍需後續調查釐清，糾紛是否因劉女長相而起，或是有其他口角、糾紛導致，都需事證釐清，目前已鎖定另名涉案的52歲女子，將循線查緝到案後，釐清案發經過，全案依傷害罪方向偵辦。

經查，劉姓女子（32歲）今天在臉書爆料公社發文，指控前天前往台中市中區自由路二段一間酒吧時，被店內小姐圍毆頭破血流，前往醫院縫了三針，指控店內小姐是「殺人未遂」。

劉女說，店方的小姐「嫉妒我比較年輕、漂亮」，因此把她叫了過去後就是一陣拳打腳踢，甚至有人趁亂持酒瓶攻擊她的頭部，她在急診室一直哭，已驗傷向警方提告，不過對方似無意和解，希望網友幫忙。

劉女貼文一出後，網友反應不一，紛紛留言貼文「還有心情拍照我看也不是太糟糕啊」、「沒有和解意願就刑事訴訟啊，需要大家幫你什麼呢」、「被打是事實，但是嫉妒你美我不信，是自己太自以為才被打吧」、「感覺講話避重就輕，沒說完整」。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康