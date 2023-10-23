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獨／高雄男酒店持雙槍「大搖大擺挑釁」攜槍投案動機曝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

一名全身刺青的男子9月下旬在高雄市新興區一家酒店內，雙手持玩具槍大搖大擺走酒店樓梯，狀似挑釁。記者石秀華／翻攝
一名全身刺青的男子9月下旬在高雄市新興區一家酒店內，雙手持玩具槍大搖大擺走酒店樓梯，狀似挑釁。記者石秀華／翻攝
網路社群今年9月下旬瘋傳兩則不到10秒影片，影片中一名男子在高雄市新興區一家酒店前，先拍車中一些長短槍，緊接著男子手持短槍，另名全身刺青男子則手持雙槍大搖大擺走上樓梯狀似挑釁；警方檢視影片研判槍械是玩具槍，追查月餘後，據悉，上周三刺青男已攜玩具槍投案。

當時網路社群流出刺青男囂張持長短槍挑釁酒店業者的兩段影片後，業者聲稱不知此事；轄區新興警分局警方當時也指出，近期並未接獲轄區業者有相關報案內容，經檢視影片後，研判影片中男子所持長短槍械疑為玩生存遊戲時使用的玩具槍。

雖酒店業者指不知此狀況，警方認為男子持玩具槍刻意挑釁的行徑明顯，將追查滋事男子身分，釐清案情。

事發一個月後，據了解，果真有該名刺青男持玩具槍向酒店業者挑釁情事，在警方策動下，黃姓男子自知走投無，上周三主動攜玩具槍到案說明，聲稱喝醉了，當時只是好玩玩一下而已，警巡後被依恐嚇罪函送法辦。

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一名全身刺青的男子9月下旬在高雄市新興區一家酒店內，雙手持玩具槍大搖大擺走酒店樓梯，狀似挑釁。記者石秀華／翻攝
一名全身刺青的男子9月下旬在高雄市新興區一家酒店內，雙手持玩具槍大搖大擺走酒店樓梯，狀似挑釁。記者石秀華／翻攝
一名全身刺青的男子9月下旬在高雄市新興區一家酒店內，雙手持玩具槍大搖大擺走酒店樓梯，狀似挑釁。記者石秀華／翻攝
一名全身刺青的男子9月下旬在高雄市新興區一家酒店內，雙手持玩具槍大搖大擺走酒店樓梯，狀似挑釁。記者石秀華／翻攝

影片 酒店 刺青

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