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新北50歲重機男挑戰嘉義台三線 過彎噴飛護欄當場死亡
新北市50歲蔡姓男子昨騎黃牌重機南下，到嘉義縣挑戰知名山路台3線，在石弄村一處彎道疑因過彎不慎，自撞對向車道護欄，再連人帶車滑行回原本車道，倒在路旁反光桿下，當場失去生命，送醫不治，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。
據了解，蔡姓男子昨獨自騎乘黃牌重機跑山，沿台3線由南往北方向行駛，行經309.4公里過彎時，疑因車速過快，徑直撞上對向車道護欄，再滑行回原本車道，撞上路旁山型反光桿後，連人帶車倒在路上，沒和其他車輛發生擦撞。
嘉義縣消防局中午12點多獲報，台3線309.4公里處發生大型重機車交通事故，到場發現50歲蔡姓男子倒在反光桿旁邊，已無生命跡象，經急救後送往嘉義市聖馬爾定醫院，仍因傷重宣告不治。
中埔分局表示，蔡男疑因過彎時突然失控，自撞路旁護欄，造成人車跌至路旁，警消到場後立即將蔡男送往醫院救治，但仍傷重不治。呼籲嘉義台3線山區道路彎道眾多，用路人行駛時應減速慢行，避免造成生命危害及交通事故發生。
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