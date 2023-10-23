快訊

朱學恒被依強制猥褻起訴！呂秋遠：追訴期20年 最重可能要入獄服刑

松葉蟹快沒得吃了？數十億隻「離奇消失」專家披露可能原因

看起來很健康為何突然猝死？醫曝「恐怖特點」幾無症狀 日常這樣做避免心血管疾病措手不及　

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北50歲重機男挑戰嘉義台三線 過彎噴飛護欄當場死亡

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

新北市50歲男騎重機挑戰嘉義台三線，過彎噴飛護欄當場死亡。記者黃于凡／翻攝
新北市50歲男騎重機挑戰嘉義台三線，過彎噴飛護欄當場死亡。記者黃于凡／翻攝
新北市50歲蔡姓男子昨騎黃牌重機南下，到嘉義縣挑戰知名山路台3線，在石弄村一處彎道疑因過彎不慎，自撞對向車道護欄，再連人帶車滑行回原本車道，倒在路旁反光桿下，當場失去生命，送醫不治，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。

據了解，蔡姓男子昨獨自騎乘黃牌重機跑山，沿台3線由南往北方向行駛，行經309.4公里過彎時，疑因車速過快，徑直撞上對向車道護欄，再滑行回原本車道，撞上路旁山型反光桿後，連人帶車倒在路上，沒和其他車輛發生擦撞。

嘉義縣消防局中午12點多獲報，台3線309.4公里處發生大型重機車交通事故，到場發現50歲蔡姓男子倒在反光桿旁邊，已無生命跡象，經急救後送往嘉義市聖馬爾定醫院，仍因傷重宣告不治。

中埔分局表示，蔡男疑因過彎時突然失控，自撞路旁護欄，造成人車跌至路旁，警消到場後立即將蔡男送往醫院救治，但仍傷重不治。呼籲嘉義台3線山區道路彎道眾多，用路人行駛時應減速慢行，避免造成生命危害及交通事故發生。

新北市50歲男騎重機挑戰嘉義台三線，過彎噴飛護欄當場死亡。記者黃于凡／翻攝
新北市50歲男騎重機挑戰嘉義台三線，過彎噴飛護欄當場死亡。記者黃于凡／翻攝

嘉義 車道

延伸閱讀

影／飛機群「大ㄟ」指示交貨...4560萬海洛因全扣逮5人

擦撞路邊護欄…台中轎車衝落一層樓高邊坡 駕駛自行脫困後不知去向

影／婦人騎車去賣菜慘遭撞大腿噴飛 肇逃酒駕男躲家被逮

嘉義18歲少年越級騎黃牌重機跑山 過彎自撞電線桿被燒死

相關新聞

巴士、樂園進行多人運動還傳影片 台中警方：拍攝與PO網都有刑責

捉到了，有網友在網路貼文和影片指出，多名男子到台中麗寶樂園馬拉灣水上世界拍不雅影片，台中警方已查出拍攝和PO影片男子，據...

高雄20歲女墜樓…嚇壞路過上班族 母親祖母同住當場痛哭失聲

高雄市20歲李姓女子今天上午8時30分許從左營區住處大樓23樓頂樓高處墜落，當場身亡，嚇壞不少路過的上班族；警消獲報到場...

影／酒駕撞死賣菜婦人還肇逃 23歲男子惡行重大遭收押

宜蘭縣23歲林姓男子涉嫌酒駕，凌晨撞死要去菜市場賣菜的63歲騎車婦人，自知闖下大禍竟肇事逃逸，躲在自家被逮，警方昨天以涉...

五股六旬醉婦跳下5米深鴨母港溝 消防隊吊掛上岸

新北市昨晚10時許，有1名60幾歲婦人喝酒醉與朋友吵架，竟負氣從五股區四維路185巷跳下護岸約5公尺高的鴨母港溝排水幹線...

新北50歲重機男挑戰嘉義台三線 過彎噴飛護欄當場死亡

新北市50歲蔡姓男子昨騎黃牌重機南下，到嘉義縣挑戰知名山路台3線，在石弄村一處彎道疑因過彎不慎，自撞對向車道護欄，再連人...

高雄騎士機車中柱卡死水溝蓋 警化身「都奉順」解圍

周姓男子和友人相約高雄市一家KTV歡唱，機車停人行道時，未注意地面狀況，架起中柱後即赴約，未料歡唱結束後就發生悲劇，原來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。