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巴士、樂園進行多人運動還傳影片 台中警方：拍攝與PO網都有刑責

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

淋浴間示意圖。 圖／canva 林佩均
淋浴間示意圖。 圖／canva 林佩均
捉到了，有網友在網路貼文和影片指出，多名男子到台中麗寶樂園馬拉灣水上世界拍不雅影片，台中警方已查出拍攝和PO影片男子，據了解，他供稱不認識影片中這群男子，警方將他依妨害風化罪嫌函送法辦，也要追查被拍影片男子的刑責。

日前有網友在網路貼文，「9月2日去MARS三溫暖，還去了馬拉灣，一群色色的人出遊，在巴士及樂園就玩開來囉！」影片中多名男子在巴士車上，做限制級動作，包括在麗寶樂園的馬拉灣漂漂河上吻腳指嘻戲。

麗寶樂園表示，男子在漂漂河上嘻鬧，未涉及公然猥褻，做愛地點疑似在淋浴間，業者無法裝設監視器勸導。

大甲警分局迅速查出PO影片男子身分，據了解，住桃園36歲男子說，他不認識影片中男子，大家臨時相約和拍攝，警方表示，拍攝畫面疑也有在公共場所，被拍影片男子也涉及妨害風化罪，將繼續追查。

麗寶樂園今天表示，警方查獲拍攝和PO網者，業者沒有回應，一切交由警方處理。

多段上網的影片中，做愛地點在巴士或淋浴間，非公開場所，不雅動作也有在水域公共場所，在網路貼影片者，已涉及刑法235條，「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科9萬元以下罰金。

多名男子在樂園和巴士做愛影片上網，台中警方查獲拍攝和PO影片男子，將函送法辦。圖／取自網路
多名男子在樂園和巴士做愛影片上網，台中警方查獲拍攝和PO影片男子，將函送法辦。圖／取自網路

影片 麗寶樂園

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