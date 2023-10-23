快訊

台積電放棄進駐龍科三期挨批 張善政回批中央：感覺被強暴

MLB／德州奧客相殺！遊騎兵逼平太空人 第7戰生死鬥

美女租客欠租逃跑垃圾屋傳糞臭 房東崩潰「曝長相」：很漂亮但太髒了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄騎士機車中柱卡死水溝蓋 警化身「都奉順」解圍

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

周姓男子和友人相約高雄市一家KTV歡唱，機車停人行道時，未注意地面狀況，架起中柱後即赴約，未料歡唱結束後就發生悲劇，原來機車中柱整個卡死在水溝蓋洞口，周欲哭無淚報警求助，警方化身韓劇「大力女子都奉順」角色，以洪荒之力抬起水溝蓋，並上下推移，成功化解周男窘境。

高雄周姓騎士將機車停在三民區大昌二路路旁，沒料，中柱卻卡死水溝蓋，三民二警分局覺民派出所警方化身韓劇中有大力女子之稱的「都奉順」替他解圍。記者石秀華／翻攝
高雄周姓騎士將機車停在三民區大昌二路路旁，沒料，中柱卻卡死水溝蓋，三民二警分局覺民派出所警方化身韓劇中有大力女子之稱的「都奉順」替他解圍。記者石秀華／翻攝

三民二警分局覺民派出所警員巡佐李建德、警員張偉岳，昨晨擔服巡邏勤務時，獲報在三民區大昌二路有男子遇到困難需協助，於是趕往現場處理。

警方抵達後，周姓男子（24歲）愁眉苦臉對警方說，機車中柱卡在水溝蓋洞口無法移動，洲說，稍早前和友人相約至KTV歡唱，一時未注意地面狀況，立起中柱停車即離開，聚會結束後，才發現機車中柱不偏不倚卡在水溝蓋洞口。

警方當下問周「中柱一邊卡住嗎？」周回「兩邊都卡住」；體型壯碩的警員張偉岳徒手使盡洪荒之力，先搬起水溝蓋，並將周男機車往上推移，順勢試著將中柱與水溝蓋掰開分離，最後順利讓中柱脫困。

周男對警方扮演「大力女子都奉順」的角色幫助他的機車成功解圍的過程，一時看傻眼，身旁的巡佐李建德還提醒他「你要向我同事說謝謝啊」，周才趕緊向張警致謝，隨後高興地騎車離去。

三民二警分局覺民派出所警員張偉岳徒手搬起水溝蓋，並將周男機車往上推移，掰開中柱和水溝蓋，順利讓中柱脫困。記者石秀華／翻攝
三民二警分局覺民派出所警員張偉岳徒手搬起水溝蓋，並將周男機車往上推移，掰開中柱和水溝蓋，順利讓中柱脫困。記者石秀華／翻攝
高雄周姓騎士將機車停在三民區大昌二路路旁，沒料，中柱卻卡死水溝蓋，三民二警分局覺民派出所警方化身韓劇中有大力女子之稱的「都奉順」替他解圍。記者石秀華／翻攝
高雄周姓騎士將機車停在三民區大昌二路路旁，沒料，中柱卻卡死水溝蓋，三民二警分局覺民派出所警方化身韓劇中有大力女子之稱的「都奉順」替他解圍。記者石秀華／翻攝
高雄周姓騎士將機車停在三民區大昌二路路旁，沒料，中柱卻卡死水溝蓋，三民二警分局覺民派出所警方化身韓劇中有大力女子之稱的「都奉順」替他解圍。記者石秀華／翻攝
高雄周姓騎士將機車停在三民區大昌二路路旁，沒料，中柱卻卡死水溝蓋，三民二警分局覺民派出所警方化身韓劇中有大力女子之稱的「都奉順」替他解圍。記者石秀華／翻攝

人行道 KTV 高雄市

延伸閱讀

高雄20歲女墜樓…嚇壞路過上班族 母親祖母同住當場痛哭失聲

到高雄遊玩驚見戰車遊街 女目擊嚇壞「出大事了嗎？」網友解答了

刑警查案遇到民眾機車起火 化身打火兄弟幫滅火

高雄「萌鬼萬聖夜」28日大遊行 路線交管資訊看這裡

相關新聞

高雄20歲女墜樓…嚇壞路過上班族 母親祖母同住當場痛哭失聲

高雄市20歲李姓女子今天上午8時30分許從左營區住處大樓23樓頂樓高處墜落，當場身亡，嚇壞不少路過的上班族；警消獲報到場...

影／酒駕撞死賣菜婦人還肇逃 23歲男子惡行重大遭收押

宜蘭縣23歲林姓男子涉嫌酒駕，凌晨撞死要去菜市場賣菜的63歲騎車婦人，自知闖下大禍竟肇事逃逸，躲在自家被逮，警方昨天以涉...

年輕女子潛水失蹤 救難人員最終在台灣最南端找到她

23歲女子與3名同好22日下午到屏東鵝鑾鼻至砂島周邊海域自由潛水，同行友人半小時 後發現她不見了，緊急報案求助，海巡動員...

影／開車闖紅燈謊稱認識副所長 遇所長帶班他「下場慘了」

廖姓男子日前開車經台中市后里區闖紅燈，巡邏員警看到上前攔下，他心急亂報大甲警分局后里分駐所副所長名字想對員警施壓，沒想到...

高雄騎士機車中柱卡死水溝蓋 警化身「都奉順」解圍

周姓男子和友人相約高雄市一家KTV歡唱，機車停人行道時，未注意地面狀況，架起中柱後即赴約，未料歡唱結束後就發生悲劇，原來...

7寶媽再爆爭議！孩子咬樓梯、石頭 高雄市府說話了

網紅7寶媽「林叨囝仔 The Lins' Kids」近日爭議不斷，不但生吃山羌肝還鼓吹孩子品嚐，還疑似違法導購醫材，社會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。