高雄騎士機車中柱卡死水溝蓋 警化身「都奉順」解圍

周姓男子和友人相約高雄市一家KTV歡唱，機車停人行道時，未注意地面狀況，架起中柱後即赴約，未料歡唱結束後就發生悲劇，原來機車中柱整個卡死在水溝蓋洞口，周欲哭無淚報警求助，警方化身韓劇「大力女子都奉順」角色，以洪荒之力抬起水溝蓋，並上下推移，成功化解周男窘境。

高雄周姓騎士將機車停在三民區大昌二路路旁，沒料，中柱卻卡死水溝蓋，三民二警分局覺民派出所警方化身韓劇中有大力女子之稱的「都奉順」替他解圍。記者石秀華／翻攝

三民二警分局覺民派出所警員巡佐李建德、警員張偉岳，昨晨擔服巡邏勤務時，獲報在三民區大昌二路有男子遇到困難需協助，於是趕往現場處理。

警方抵達後，周姓男子（24歲）愁眉苦臉對警方說，機車中柱卡在水溝蓋洞口無法移動，洲說，稍早前和友人相約至KTV歡唱，一時未注意地面狀況，立起中柱停車即離開，聚會結束後，才發現機車中柱不偏不倚卡在水溝蓋洞口。

警方當下問周「中柱一邊卡住嗎？」周回「兩邊都卡住」；體型壯碩的警員張偉岳徒手使盡洪荒之力，先搬起水溝蓋，並將周男機車往上推移，順勢試著將中柱與水溝蓋掰開分離，最後順利讓中柱脫困。