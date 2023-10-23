3線1高階女警官自願降調為返鄉 錄取候用分局長

警政署上周公布縣市警察局候用分局長班最新甄試錄取人員，台南市新營警分局保安民防組組長莊于瑩不讓鬚眉上榜，最快大選後派任非六都縣市警察局分局長。莊于瑩當初為返鄉，由警政署3線1三線一星專員自願降調南市警察局二線三星警務正，箇中轉折同仁日來紛紛獻上祝福。

45歲的莊于瑩出身書香家庭，父親是校長，母親是老師均已退休，她是中央警察大學66期刑事系、刑事警察研究所碩士畢業，曾任內政部警政署防治組、秘書室三線一星專員。

莊于瑩老家在台南新營，長期旅北，眼看雙親年事漸高且為增進外勤歷練，2020年6月自願請調南市政府警察局二線三星警務正，2021年6月調任新營分局秘書室主任，目前擔任新營警分局保安民防組長。

警政署上周公布縣市警察局候用分局長班最新甄試錄取人員，應試的莊于瑩也在榜中，新營警分局長顏勤峰開心帶領副分局長許文瑞、顏偉丞在分局門口張貼紅色榜單祝賀。顏勤峰說，莊于瑩個性獨立，具有責任感，在自己崗位上兢兢業業，一路奮發向上，獲得長官肯定並保薦參加分局長甄試，在眾多優秀警察幹部中脫穎而出，未來將為警察工作氛圍注入一股柔性而堅定的力量。