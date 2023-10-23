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高雄20歲女墜樓…嚇壞路過上班族 母親祖母同住當場痛哭失聲

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市20歲李姓女子今天上午8時30分許從左營區住處大樓23樓頂樓高處墜落，當場身亡，嚇壞不少路過的上班族；警消獲報到場，查出李女就住在大樓裡，李女母親直到警方上門才知女墜樓，當場情緒崩潰；據悉，李留有文字，交代家人處理後事。

警方調查，家住左營區一棟大樓22樓的李姓女子，今天上午8時30分許，從住家大樓頂樓高處墜落身亡，由於正值上班尖峰時間，李女突從天而降，未擊中任何人，但嚇壞不少路過的上班族及附近民眾。

警消獲報到場，發現李女倒臥血泊已身亡，訪查大樓管理員，發現李女就住在大樓22樓，上門了解狀況時，李女母親才知女兒已墜樓身亡，當場痛哭失聲。

警方調閱監視畫面，發現李女獨自走上23樓頂樓，不久即發生憾事；據了解，李女和母親及祖母同住，在家中留有字條，僅交代家人要幫忙處理後事。

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高雄市一名20歲李姓女子今天上午8時30分許從左營區一棟大樓高處墜樓身亡，嚇壞不少上班族。圖／讀者提供
高雄市一名20歲李姓女子今天上午8時30分許從左營區一棟大樓高處墜樓身亡，嚇壞不少上班族。圖／讀者提供

家人 上班族

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