影／鶯歌債務糾紛引發4人衝突 大街上扭打搶奪藍波刀
4名男子為了7萬元債務糾紛，今天凌晨在新北市鶯歌區發生衝突，警方獲報趕抵時，其中2人正在路旁扭打爭奪1把藍波刀，另1人呆立在旁。員警喝令將刀放下分開，其中1人背部被刀刺傷送醫，最後參與鬥毆的4人全部依法究辦。
據了解，雙方彼此相識，43歲郭男今天凌晨0時27分，前往25歲黃男位於桃園市龜山區住處按門鈴催討7萬元債務未遇。引發黃男不滿，覺得深夜遭騷擾心有不甘。
黃因此約了24歲熊姓、21歲周姓男子，3人共乘計程車到新北市鶯歌區，要找郭男理論。未料郭男一開門就手持藍波刀追砍他們，追到鶯歌區大湖路700巷口，黃男跌倒，與郭男扭打奪刀，周男趁亂掏出彈簧刀刺傷郭男背部，立即逃離，熊男焦急在旁呼救。
警方獲報趕抵，將雙方支開並先協助郭男就醫，縫合傷口之後帶回調查。逃離現場的周男因涉過失傷害被桃園地檢署發布通緝，經聯絡親友策動，自行向桃園警方投案。
全案於警詢後，黃、熊、周3人帶刀尋仇，依妨害秩序、傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦，郭男持刀追人依違反社秩法裁處。周男通緝部分另由桃園警方辦理歸案。
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