台北旅客到台南觀光遺失手機 員警15分鐘迅速找回

57歲黃姓男子昨天從台北前來台南旅遊，昨晚間10點多他向員警報案表示，他手機遺落在計程車上請求警方幫忙，警二分局民權所長何家慶、警員許如瑜獲報後立即積極協助，在15分鐘內迅速找回男子的手機，讓男子露出笑容頻頻感謝警察熱心的幫助，也稱讚警察超有效率，並豎起大拇指説：台南警察真的好棒棒，下次要再來台南玩。

57歲黃姓男子從台北前來台南旅遊，晚間10點搭乘計程車前往西門路旅館住宿時，可能是搭計程車付錢下車後，不慎將手機遺落在計程車內，當時也未記下計程車的車牌號碼，且不熟悉行車路線，向警方報案。

台南市警二分局民權所長何家慶、警員許如瑜接獲報案後，仔細詢問黃男上下車地點，隨即運用科技設備，過濾監視器鏡頭，比對黃男所敘述路線，發現計程車車號後，與該計程車陳姓司機聯絡，立即將黃男遺落在計程車後座的手機送回民權派出所，黃男對於員警能在短時間經由調閱監視器掌握計程車車號，快速尋回遺失之手機，除了感動之外，不斷感謝員警。