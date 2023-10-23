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台北旅客到台南觀光遺失手機 員警15分鐘迅速找回

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

57歲黃姓男子昨天從台北前來台南旅遊，昨晚間10點多他向員警報案表示，他手機遺落在計程車上請求警方幫忙，警二分局民權所長何家慶、警員許如瑜獲報後立即積極協助，在15分鐘內迅速找回男子的手機，讓男子露出笑容頻頻感謝警察熱心的幫助，也稱讚警察超有效率，並豎起大拇指説：台南警察真的好棒棒，下次要再來台南玩。

57歲黃姓男子從台北前來台南旅遊，晚間10點搭乘計程車前往西門路旅館住宿時，可能是搭計程車付錢下車後，不慎將手機遺落在計程車內，當時也未記下計程車的車牌號碼，且不熟悉行車路線，向警方報案。

台南市警二分局民權所長何家慶、警員許如瑜接獲報案後，仔細詢問黃男上下車地點，隨即運用科技設備，過濾監視器鏡頭，比對黃男所敘述路線，發現計程車車號後，與該計程車陳姓司機聯絡，立即將黃男遺落在計程車後座的手機送回民權派出所，黃男對於員警能在短時間經由調閱監視器掌握計程車車號，快速尋回遺失之手機，除了感動之外，不斷感謝員警。

警二分局提醒民眾，個人貴重物品務必放置在包包內不易掉落處，並在搭乘計程車或大眾交通工具時，下車前務必再三檢視隨身物品及行李，以減少遺失風險，並且留意車牌號碼、駕駛人或計程車隊，萬一物品或行李遺失時，能及時提供警方協助尋回。

黃姓男子(左)來台南旅遊手機不慎遺落計程車上，台南市警二分局民權派出所所長何家慶(右)迅速尋回。記者黃宣翰／翻攝
黃姓男子(左)來台南旅遊手機不慎遺落計程車上，台南市警二分局民權派出所所長何家慶(右)迅速尋回。記者黃宣翰／翻攝

計程車 台南 警察 手機

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