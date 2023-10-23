影／開車闖紅燈謊稱認識副所長 遇所長帶班他「下場慘了」

廖姓男子日前開車經台中市后里區闖紅燈，巡邏員警看到上前攔下，他心急亂報大甲警分局后里分駐所副所長名字想對員警施壓，沒想到竟遇到所長帶班，所長表明身分，可幫對方聯絡副所長，男子當場嚇到不敢再亂說。

一名男子開車在台中市后里區闖紅燈被警攔下，亂報副所長名字想施壓，遇到所長帶班當場嚇到。圖／警方提供

本月13日下午，大甲警察分局后里分駐所所長梁兆瑋、警員蔣昕運在后里市區執行巡邏勤務時，經過后里國民小學時，發現一輛轎車無視校門口前路口紅燈號誌直接闖過，當時已接近學生放學時間，國小旁早已站滿正等待接送學童的家長們，該車違規行為危險，恐致民眾與學童危害，員警見狀立即趨前攔停違規車輛。

員警向違規的駕駛54歲廖姓男子告知未注意紅燈號誌，盤查過程中發現廖男駕照在民國109年間即被吊銷，員警一併對廖男開立闖紅燈、駕照遭記點吊銷仍駕駛車輛等罰單，共罰2萬6700元，廖男被員警開單後，表示正載朋友要去后里市區吃飯，向蔣員詢問「是否能夠通融一下」。

員警立即答覆已開單，且廖男違規行為並非「道路交通管理處罰條例」中的得勸導項目之一，員警依規定舉發並無違誤。廖男見員警執法態度堅定，立即說出「我再跟你們阿○(副所長)說」，廖男應想向員警施壓造成心理壓力，達到免罰的目的。

在場另一名警察就是后里分駐所所長梁兆瑋，所長向廖男表示副所長有上班，當場拿出手機詢問是否需要幫他撥打，請副所長來「幫忙」，廖男被所長意料之外的回答嚇到，口氣及態度轉向保守，開始辯解他自己不認識副所長，自己亂講。

所長判斷廖男應該是虛張聲勢，根本不認識副所長，藉由亂報名號的方式企圖規避違規罰單，所長梁兆瑋表示，警察機關正副主管資料都是公開資訊，分局網站都可以查詢到單位主管姓名、資經歷，這些資訊都是為了讓民眾能夠認識當地治安主管，達到融入社區、警民互助的目的。

他說警察為國家公務員，依法執行職務，如民眾對違規事由有異議，可循相關管道提出申訴，切勿不當搬出上級長官名號對奉公守法的員警施壓，可能會適得其反。