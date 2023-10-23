小心荷包！台南白河警方公布最新機動測速照相路段
台南市白河警分局公布最新機動測速照相，時效從今起起至本月底，涵蓋轄區白河、東山、後壁區，警方籲請用路人遵守交通號誌勿超速，以免荷包失血。
警方強調，執行這項取締勤務，只要遏止部分用路人超速歪風，希望導正交通秩序，保護自己也保護他人。
相關取締勤務時段地點如下：
10/23.上午8至12時(機動)
後壁區市172線26.9K安溪路段 (西往東)
10/24.下午2至6時(機動)
後壁區台1線278.55K八掌溪橋南端路段(南下)
10/25.上午8至12時(機動)
後壁區市172甲線1.94K處後壁路段(西向東)
10/26.下午2至6時(機動)
東山區南314線6.65K頂窩路段(西向東)
10/27.下午2至6時(機動)
白河區市165線10.54K三間厝路段(雙向)
10/30.8-12時(機動)
後壁區市172線28.75K本協段(雙向)
10/31.下午2至6時(機動)
後壁區台1線278.55K八掌溪橋南端路段(南下)
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