台南市北區民宅凌晨失火 屋內3人及時逃出

台南市北區和緯路四段一間5樓透天厝民宅，於今天凌晨零點9分4樓房間突然失火，屋內3名大人及時逃出。消防分隊到場後出水滅火，火勢約在10分鐘後撲滅。消防人員說，房間起火原因可能是使用吹風機不慎引燃棉被造成，至於真正起火原因待火調科人員進一步鑑定查明。

台南市消防局救災救護中心今天凌晨零點9分接獲民眾報案，位於北區和緯路四段一間5樓透天厝民宅4樓房間起火，屋內共3人包括2名老人和1名中年婦人都已及時逃出。中心派出和緯、公園 、中正、安平等消防分隊到場搶救，消防人員到場後發現4樓後方房間有煙，出水滅火。