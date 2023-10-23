聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南市北區民宅凌晨失火 屋內3人及時逃出
台南市北區和緯路四段一間5樓透天厝民宅，於今天凌晨零點9分4樓房間突然失火，屋內3名大人及時逃出。消防分隊到場後出水滅火，火勢約在10分鐘後撲滅。消防人員說，房間起火原因可能是使用吹風機不慎引燃棉被造成，至於真正起火原因待火調科人員進一步鑑定查明。
台南市消防局救災救護中心今天凌晨零點9分接獲民眾報案，位於北區和緯路四段一間5樓透天厝民宅4樓房間起火，屋內共3人包括2名老人和1名中年婦人都已及時逃出。中心派出和緯、公園 、中正、安平等消防分隊到場搶救，消防人員到場後發現4樓後方房間有煙，出水滅火。
消防人員說，中年婦人表示她在房間內使用吹風機，但吹風機放在棉被上。 至於真正起火原因待火調科人員進一步鑑定釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言