明揚大火殷鑑 消促會應邀談改革

明揚大火事發逾1個月，屏東縣時遇書店昨邀消防員工作權益促進會顧問朱智宇（左）分享消防員改革背後行動。記者劉星君／攝影 明揚大火造成4名消防員殉職、6名員工死亡，逾百人輕重傷，事發逾1個月仍有5人住院。屏東縣獨立書店「時遇書店」昨邀消防員工作權益促進會顧問朱智宇分享消防員改革背後行動，朱智宇說，10年來有43名消防員殉職，悲劇一再發生，凸顯國家消防體制改革緩步不足。消防署表示，全力協助地方人力招訓，運用義消、替代役人力協勤，並檢討消防法，落實危險管理申報、鼓勵檢舉不法。

朱智宇說，明揚大火案屏縣消防局幾乎出動全縣消防人力，但屏縣消防編制員額660人、現有616人，長年人力不足，案發後2天，為避免影響其他地區救災救護勤務，全縣消防員都停休。

朱智宇說，消防員在現場應是「應變」災害，但前端預防災害層面相關單位是否做足？回顧歷次案件，建築管理、化學品、環保等面向，因稽查量能不足、法規不足、資訊落差等原因，防災無法落實，繼而發生災害，從防災到救災，消防員孤軍奮戰。

朱智宇說，殉職消防員家屬聯合公祭當天，忍悲痛向大眾訴求要真相，包括公布火調報告、對家屬召開公開說明會，交代案情與搶救程序，請內政部開放家屬參與災害事故調查。另家屬也支持消促會「顧職安」訴求，將消防員納職安衛生法，但訴求未有積極回應。

屏縣消防局表示，火調報告調查中，須等地檢署偵查終結後說明，殉職弟兄撫卹處理中，受傷消防員視復原狀況與個人意願安排勤務，心理復原安排專業心理師輔導，助大家走出陰霾。

消防署說，依調查會設置規定，僅能邀特定人員列席諮詢，且不宜開放家屬列席旁聽或參與。後續將就法制面加重罰則，增訂管理權人刑事責任，並邀地方政府研議修正檢舉獎勵辦法，提升提撥比例，鼓勵檢舉不法。

「0922火災爆炸災害」專案捐款，累計至本月19日約1億4600萬餘元，屏縣救助金專戶管委會20日召開臨時會，增聘4名受災代表及律師、會計師加入，初步擬定善款運用範圍包括生活扶助、醫療補助、教育資助等，預期協助罹難者家屬、傷者及其家屬476人。