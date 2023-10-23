病母悶死2歲女兒 自戕獲救

台北市前天深夜疑發生母殺女命案，郭姓女子涉在家徒手勒斃兩歲幼女後持刀自戕，女童經送醫急救不治，郭住院未完全脫險。記者李奕昕／攝影 台北市一名卅四歲女子前天涉在家悶死兩歲女兒再持刀自戕，丈夫返家驚見報案，但女童送醫不治，郭暫時脫險。據調查，女子患有重症，留遺書稱不想拖累丈夫，鑄下殺死幼女大錯；警方在醫院戒護，視傷勢復原狀況，依殺人罪嫌偵辦釐清。

警方調查，這名女子與丈夫同齡，育有一名兩歲女兒， 女子今年六月被診斷罹患罕見疾病，近期病況有惡化勢，因情緒低落，向公司請假在家休養。

前天傍晚約五點，女子丈夫外出喝喜酒，留她及女兒在家，她用手機打字寫遺書給丈夫，約七點赴附近超商列印後回家；李晚間近十一點返家，驚見妻子及女兒倒臥廚房血泊中，趕緊撥打一一九。

消防隊趕抵檢視，女童已無呼吸心跳，女子尚有生命徵象，將兩人送醫。醫院檢查女童沒有外傷，疑窒息昏迷，搶救約一小時宣告不治；女子身上有多處穿刺傷和畫傷，經急救後轉入加護病房觀察，由員警戒護。

轄區信義警分局接獲消防局通報，調閱監視器及勘察現場，認為無外力介入跡象，採證時在廚房地板發現沾有血跡的一把菜刀，在廚房桌面找到列印的文字，女子手機也有該內容，透露不想連累丈夫，也不忍丈夫變單親父親。

家屬在醫院痛哭失聲，男子說妻子因病低潮，但他外出時未發現妻子有特殊異樣；警方研判女童窒息死亡，因頸部沒有掐痕或勒痕，懷疑被用枕頭或棉被悶死，檢方昨相驗遺體，指示暫冰存，預計本周解剖檢視喉部及呼吸道調查死因。

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