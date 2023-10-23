聽新聞
test
0:00 / 0:00

病母悶死2歲女兒 自戕獲救

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導

台北市前天深夜疑發生母殺女命案，郭姓女子涉在家徒手勒斃兩歲幼女後持刀自戕，女童經送醫急救不治，郭住院未完全脫險。記者李奕昕／攝影
台北市前天深夜疑發生母殺女命案，郭姓女子涉在家徒手勒斃兩歲幼女後持刀自戕，女童經送醫急救不治，郭住院未完全脫險。記者李奕昕／攝影
台北市一名卅四歲女子前天涉在家悶死兩歲女兒再持刀自戕，丈夫返家驚見報案，但女童送醫不治，郭暫時脫險。據調查，女子患有重症，留遺書稱不想拖累丈夫，鑄下殺死幼女大錯；警方在醫院戒護，視傷勢復原狀況，依殺人罪嫌偵辦釐清。

警方調查，這名女子與丈夫同齡，育有一名兩歲女兒， 女子今年六月被診斷罹患罕見疾病，近期病況有惡化勢，因情緒低落，向公司請假在家休養。

前天傍晚約五點，女子丈夫外出喝喜酒，留她及女兒在家，她用手機打字寫遺書給丈夫，約七點赴附近超商列印後回家；李晚間近十一點返家，驚見妻子及女兒倒臥廚房血泊中，趕緊撥打一一九。

消防隊趕抵檢視，女童已無呼吸心跳，女子尚有生命徵象，將兩人送醫。醫院檢查女童沒有外傷，疑窒息昏迷，搶救約一小時宣告不治；女子身上有多處穿刺傷和畫傷，經急救後轉入加護病房觀察，由員警戒護。

轄區信義警分局接獲消防局通報，調閱監視器及勘察現場，認為無外力介入跡象，採證時在廚房地板發現沾有血跡的一把菜刀，在廚房桌面找到列印的文字，女子手機也有該內容，透露不想連累丈夫，也不忍丈夫變單親父親。

家屬在醫院痛哭失聲，男子說妻子因病低潮，但他外出時未發現妻子有特殊異樣；警方研判女童窒息死亡，因頸部沒有掐痕或勒痕，懷疑被用枕頭或棉被悶死，檢方昨相驗遺體，指示暫冰存，預計本周解剖檢視喉部及呼吸道調查死因。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

丈夫 廚房

延伸閱讀

北市深夜驚傳母殺女命案 疑勒斃兩歲幼女持刀自戕急救

宜蘭賞鯨船疑遭試射流彈擊中 軍方是否通知成謎！

受刑人可獄中投票 法務部：配合維安

潛水學員溺斃…教練審理時稱「該做的都做了」 法官指無悔意

相關新聞

婦騎車賣菜遭撞死 酒駕男棄車逃回家

六十三歲江姓婦人昨天凌晨騎車去賣菜，在宜蘭縣親水公園門口遭廿三歲林男飆車跨越車道撞飛，江大腿與身體分離，當場死亡；林男闖...

台南市北區民宅凌晨失火 屋內3人及時逃出

台南市北區和緯路四段一間5樓透天厝民宅，於今天凌晨零點9分4樓房間突然失火，屋內3名大人及時逃出。消防分隊到場後出水滅火...

病母悶死2歲女兒 自戕獲救

台北市一名卅四歲女子前天涉在家悶死兩歲女兒再持刀自戕，丈夫返家驚見報案，但女童送醫不治，郭暫時脫險。據調查，女子患有重症...

行車未開大燈拒檢逃逸 兩男跳車分頭跑

台中市前晚至昨天凌晨，分別發生行車未開大燈拒檢逃逸，以及轎車衝破護欄墜下邊坡兩件意外，巧合的是車上3人不知為何，脫離現場...

明揚大火殷鑑 消促會應邀談改革

明揚大火造成4名消防員殉職、6名員工死亡，逾百人輕重傷，事發逾1個月仍有5人住院。屏東縣獨立書店「時遇書店」昨邀消防員工...

阿里山水漾森林 2天3團被虎頭蜂螫傷

阿里山水漾森林連日傳出虎頭蜂螫傷登山客，逢甲大學登山社6女、4男前天下午在杉木營地遭蜂群攻擊，其中2女被螫10多處導致呼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。