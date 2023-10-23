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行車未開大燈拒檢逃逸 兩男跳車分頭跑

聯合報／ 記者黃寅／台中報導

車上兩名男子在台中市烏日區溪湖路棄車跑進田裡逃逸。圖／民眾提供
車上兩名男子在台中市烏日區溪湖路棄車跑進田裡逃逸。圖／民眾提供
台中市前晚至昨天凌晨，分別發生行車未開大燈拒檢逃逸，以及轎車衝破護欄墜下邊坡兩件意外，巧合的是車上3人不知為何，脫離現場後，都逃逸無蹤，仍待警方進一步調查、約談。

警方說，霧峰警分局四德派出所所長呂倍翠和警員陳凱麒前晚11時許，在霧峰區四德北路巡邏，發現一輛轎車未開大燈，十分可疑，但攔查時，拒不停車，後來一路追逐，兩分鐘後，至烏日區溪湖路，車上兩名男子車都還未停穩，就跳下車跑進路旁田裡，分不同方向逃逸，員警追捕無獲。

兩男所駕駛的轎車因未停妥，滑行後，撞上另輛轎車，所幸未造成嚴重傷害。警方事後連絡不上車主，後來查出該車是權利車。車上沒有酒味，也無其他違禁品，將針對未開大燈和拒檢逕行舉發開單。

另外，昨天凌晨1時許，一輛轎車行經大里區中興路1段與北湖街口時，突然撞上路邊護欄，把護欄撞至邊坡下，轎車也隨之墜落約一層樓高的邊坡，因車子未翻滾，墜下後仍直立在地上，駕駛因而未受重傷，還能自行脫困。

警方後來連繫溫姓車主，但家人說他未返家，在向各醫院急診室詢問，也無法確定肇事者身分。目前已先將車子吊回霧峰交通分隊，待車主領車時再進一步了解，另肇事人也須負起護欄的賠償責任。

車主

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