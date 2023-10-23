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阿里山水漾森林 2天3團被虎頭蜂螫傷

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導

嘉義縣阿里山鄉水漾森林連兩天傳出登山客遭虎頭蜂螫傷，消防、警方等人員摸黑上山救援。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣阿里山鄉水漾森林連兩天傳出登山客遭虎頭蜂螫傷，消防、警方等人員摸黑上山救援。記者黃于凡／翻攝
阿里山水漾森林連日傳出虎頭蜂螫傷登山客，逢甲大學登山社6女、4男前天下午在杉木營地遭蜂群攻擊，其中2女被螫10多處導致呼吸急促，消防及警方人員摸黑上山救援，不料昨上午又傳新竹、台中兩個登山團在同地方遇上蜂群，12人被螫到幸無大礙。為此警方通報縣府農業處，預計今前往摘除蜂窩。

林業及自然保育署嘉義分署表示，逢甲學生被虎頭蜂螫傷是今年入秋通報首例，因秋天是虎頭蜂主要繁殖季節，海拔1800公尺也是蜂群正常活動範圍，推估水漾森林與鹿堀山嶺線間有虎頭蜂築巢，民眾一靠近容易驚擾、引發圍攻。

嘉義分署指出，在阿里山遊樂區大門、往塔山步道入口、阿里山閣往姐妹潭步道入口等5處張貼告示牌蜂群出沒，並請售票口及管制哨提醒民眾先勿前往，也請南投分署協助於杉林溪仁亭水漾森林登山口設公告。

嘉義縣消防局表示，逢甲大學登山社一行人共12男、12女，前天下午10人遭虎頭蜂螫傷，消防、警方及林業署嘉義分署出動8車22人，當晚9點多在鹿谷仁亭登山口集合，摸黑上山5小時抵達報案地點，清晨5點多護送蟄傷學生到仁亭登山口，較不適者由救護車送至南投竹山秀林醫院治療。

昨早7點多嘉縣消防局再獲報，新竹登山團12人中9人被螫傷、台中登山團12人中3人被螫傷，救援人員再出第2梯次上山，陪同成員下山無送醫。有登山團員回憶說，聽聞前一晚有大學生「遇襲」就特別留意，但疑進入虎頭蜂地盤，1名女子先被虎頭蜂螫到嚇得放聲尖叫，另名男子持衣服揮趕，卻讓虎頭蜂傾巢而出攻擊。

嘉義縣消防局提醒，登山時要穿戴表面光滑、淺色的長袖衣褲及帽子，切勿使用香氛類產品，以免招來蜂群，誤入蜂巢或蜂群防禦範圍，勿大聲喧譁或持衣物揮舞，應保持冷靜盡速離開。

虎頭蜂 嘉義 阿里山 水漾森林 逢甲大學 林業署 告示牌

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