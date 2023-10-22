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消促會批國家消防體制改革牛步 消防署提4點回應

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

明揚大火釀10死，逾百人輕重傷慘劇。消促會顧問朱智宇今受邀至屏東時遇書店分享改革背後行動，直指國家消防體制改革緩步不足，對此，消防署表示，將就法制面加重罰則，增訂管理權人刑事責任，並邀地方政府研議修正檢舉獎勵辦法，提升提撥比例，鼓勵檢舉不法，另預計於後年完成全國消防職安推動。

消防署指出，地方消防人力屬地方自治事項，為配合各地方消防局提列擴增預算員額需求，消防署訓練中心已擴增容訓量達1300多名，可充分配合縣市消防人力擴編招訓需求。後續將就法制面加重罰則及增訂管理權人刑事責任，並邀集地方政府研議修正檢舉獎勵辦法，提升提撥比例，鼓勵檢舉不法。

而公務員與勞工身分屬性不相同，「公務人員保障法」不適用「職業安全衛生法」，消防署於去年與職安署、勞研所合作，已由研究團隊完成消防職業安全衛生推動模式，並於今函頒實施計畫分年逐步推動，預計於後年完成全國全面推動。

另危險物品申報屬經濟部權管，已研議修正工廠管理輔導法，提高未依規定申報之罰鍰額度及相關處罰辦法，並建議化學雲增設警示功能，提醒救災應變人員注意事項，供指揮決策判斷。

有關屏東縣送明揚公司火災證物鑑定分析計有2次，第1次鑑定報告已函送屏東縣政府消防局，第2次於10月13日函送消防署，現已完成實驗，鑑定報告預計下周函復屏東消防局。另依調查會設置辦法第10條第1項規定，僅能邀請特定人員列席接受諮詢，且為保障委員能翔實辯論思考及無顧慮，不宜開放家屬列席旁聽或參與。

明揚大火釀10死，逾百人輕重傷慘劇。消促會顧問朱智宇今受邀至屏東時遇書店分享改革背後行動，直指國家消防體制改革緩步不足。對此，消防署提4點回應。記者張已亷／攝影
明揚大火釀10死，逾百人輕重傷慘劇。消促會顧問朱智宇今受邀至屏東時遇書店分享改革背後行動，直指國家消防體制改革緩步不足。對此，消防署提4點回應。記者張已亷／攝影

屏東 消防員 火災

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